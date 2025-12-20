Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Papá Noel ya está en su casita de Carballo

En la caseta de la Praza do Concello recibirá a los niños hasta el día 24

Redacción
20/12/2025 21:35
Papá Noel en su casa de Carballo
Papá Noel en su casa de Carballo
Raúl López Molina
Los más pequeños de la cada son los principales protagonistas estos días en Carballo, con actividades diseñadas exclusivamente para ellos. Ayer llegó Papá Noel a su casita de madera colocada en la Praza do Concello, donde recibirá a los niños hasta el próximo 24 de diciembre.

 El principal objetivo de la iniciativa, promovida por el Concello y el Centro Comercial Aberto (CCA), es la dinamización del comercio local además de hacer realidad los sueños de los más pequeños. Durante los próximos días le trasladarán sus deseos a Papá Noel, que se encuentra acompañado de sus elfos. Pueden hacerlo hasta el martes 23 en horario de tarde, de 17.30 a 20.30 horas, y el miércoles 24 será de mañana, de 10.00 a 14.00 horas. 

En la carpa de la Praza do Concello también pueden disfrutar los más pequeños con Mundo Xogo hasta el día de Nochebuena, con ampliación de horario. Rolly Toys, Piratix, Playmobil, O Polo Pepe o Carrera First son algunos de los juegos. Hoy la carpa estará abierta de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, el lunes y martes, solo de tarde, y el miércoles de mañana.

