Papá Noel ya está en su casita de Carballo
En la caseta de la Praza do Concello recibirá a los niños hasta el día 24
Los más pequeños de la cada son los principales protagonistas estos días en Carballo, con actividades diseñadas exclusivamente para ellos. Ayer llegó Papá Noel a su casita de madera colocada en la Praza do Concello, donde recibirá a los niños hasta el próximo 24 de diciembre.
El principal objetivo de la iniciativa, promovida por el Concello y el Centro Comercial Aberto (CCA), es la dinamización del comercio local además de hacer realidad los sueños de los más pequeños. Durante los próximos días le trasladarán sus deseos a Papá Noel, que se encuentra acompañado de sus elfos. Pueden hacerlo hasta el martes 23 en horario de tarde, de 17.30 a 20.30 horas, y el miércoles 24 será de mañana, de 10.00 a 14.00 horas.
En la carpa de la Praza do Concello también pueden disfrutar los más pequeños con Mundo Xogo hasta el día de Nochebuena, con ampliación de horario. Rolly Toys, Piratix, Playmobil, O Polo Pepe o Carrera First son algunos de los juegos. Hoy la carpa estará abierta de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, el lunes y martes, solo de tarde, y el miércoles de mañana.