Diario de Ferrol

Bergantiños

Evacuada una persona tras una intoxicación de gas en Malpica

Por una posible mala combustión de un calefactor

Redacción
21/12/2025 18:50
061
061
EC
Una persona fue evacuada este domingo de madrugada tras sufrir una intoxicación por gas, aparentemente causada por la mala combustión de un calefactor, en una vivienda del lugar de Filgueira, en la parroquia de Cerqueda (Malpica). 

Según informa el 112 Galicia, el suceso ocurrió poco después de la 01:00 horas La persona que alertó a Emerxencias, advirtió de que una persona se había caído tras sentir una indisposición por una mala combustión de un calefactor y que era posible que el afectado no pudiese abrir la puerta, como así fue. Los equipos de emergencias lograron abrir la puerta para atender a la víctima, que fue trasladada en ambulancia a un centro sanitario. 

Al lugar acudieron los bomberos de Carballo, el GES de Ponteceso, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Malpica.Los servicios de emergencias indicaron que la acumulación de gas que había en la estancia parecía provenir de la mala combustión del calefactor. 

