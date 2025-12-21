Ferias navideñas con amplia oferta de pollos y gallos de corral así como de coliflor

Puesto de venta de Elena Viña en Paiosaco M. Negreira

Las ferias de Paiosaco (A Laracha), Cee y Baio (Zas) estuvieron este domingo marcadas por el ambiente navideño y orientadas a la compra de productos para preparar las comidas festivas, así como para adquirir regalos. Fue una jornada dominical marcada por las bajas temperaturas a primeras horas de la mañana, pero también por la destacada afluencia de visitantes.

El mercado de Paiosaco destacó por la presencia de productos típicos de consumo de estas fechas. El producto estrella fueron los gallos de corral, piezas de la cabaña autóctona de la comarca, que se ofertaban –de la única manera posible de comercialización, sacrificados– con precios que alcanzaron los diez y doce euros el kilo.

La caionesa Elena Viña –que obtuvo el primer premio en la Feria do Galo de Arteixo celebrada el sábado– ofrecía media docena de gallos, con pesos entre 4 y 5 kilos, de excelente presentación en su siempre vistoso y ordenado stand, a 12 euros el kilo. También Fina, de Cances (Carballo) comercializó este fin de semana medido centenar de gallos y pollos. De los 28 que facturó el día anterior en el ferial de Arteixo, este domingo despachaba una docena en Paiosaco, con precios de 10 euros el kilo. Al peso también vendían gallos y pollos otros comerciantes de cría de la comarca.

Venta de coliflor en Paiosaco M. N.

Una feria como la de este domingo también destacó por la oferta de productos para elaborar los platos tradicionales de las fiestas navideñas, como es el caso de la típica coliflor. Las piezas se despachaban entre 3 y hasta 8 euros, como las que exhibía el puesto de hortalizas de Borneiro (Cabana). El repollo cotizaba a 2 y hasta 4 euros la pieza o a 2.5 euros por kilo. En cuanto a las verduras en manojo, los grelos iban entre 2,5 y 3 euros; las nabizas se vendían desde 2 a 2,5 euros; y la berza gallega y xenos de repollo, entre 1,5 y 2 euros.

En unas fechas como estas despunta también el comercio de miel, tanto para consumo propio como para regalar, con botes entre 9 y 12 euros. La docena de huevos se mantiene entre 5 y 6 euros. Por su parte, el comercio de patatas continúa con una amplia oferta; predominaban las de Coristanco, con opciones de compra desde 0,50 a 1,50 euros el kilo, en tanto que las finas alcanzaban los 2,50 euros el kilo.

A su vez, las alubias siguen en temporada de consumo. Las de caldo cotizaban a 6 euros, en tanto que las de fabada se vendían entre 8 y 12 euros.

El núcleo de Cee volvió a destaca como un excelente marco comercial. Los visitante y vecinos del área salieron a la calle pese a las gélidas temperaturas y alguna tromba de agua, para comprar en O Recheo, donde se sumaron a la oferta ferial 60 puestos ambulantes.

Ambiente en Baio Cedida

Baio también celebró su feria dominical, con una docena de puestos ambulantes de textil, calzado, alimentación, cosecheros y varios, complementados por las churrerías y pulpeiras. La feria en la Praza Jorge Mira se vio complementada por la segunda edición de la Feira Artesán.