La comarca se llena de espíritu navideño con los niños como protagonistas

Papá Noel posa con sus elfos en la casita del CCA carballés Raúl López

La Costa da Morte respira ambiente navideño con la celebración de diversas actividades organizadas por los concellos y que se prolongarán hasta el día de Reyes, teniendo como principales protagonistas a los más pequeños de la casa. Uno de los momentos más esperados es la visita de Papá Noel. Para que los niños puedan trasladarle sus peticiones, el Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo ha preparado una casita en la Praza do Concello en la que Santa y sus elfos reciben a los niños. Pueden hacerlo hasta este martes (de 17.30 a 20.30) y el miércoles (de 10.00 a 14.00).

Mientras, continúan los juegos en la carpa municipal de la mano de Mundo Xogo, que también abrirán hasta el miércoles por la mañana.

Por otro lado, Val do Dubra recibió este domingo a Papá Noel en una tarde en la que se celebró una gran Festa de Nadal y Mercado navideño en el polideportivo.