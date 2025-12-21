Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La comarca se llena de espíritu navideño con los niños como protagonistas

La visita de Papá Noel, uno de los momentos más esperados

Redacción
21/12/2025 21:13
Papá Noel posa con sus elfos en la casita del CCA carballés
Papá Noel posa con sus elfos en la casita del CCA carballés
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

 La Costa da Morte respira ambiente navideño con la celebración de diversas actividades organizadas por los concellos y que se prolongarán hasta el día de Reyes, teniendo como principales protagonistas a los más pequeños de la casa. Uno de los momentos más esperados es la visita de Papá Noel. Para que los niños puedan trasladarle sus peticiones, el Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo ha preparado una casita en la Praza do Concello en la que Santa y sus elfos reciben a los niños. Pueden hacerlo hasta este martes (de 17.30 a 20.30) y el miércoles (de 10.00 a 14.00). 

Mientras, continúan los juegos en la carpa municipal de la mano de Mundo Xogo, que también abrirán hasta el miércoles por la mañana. 

Por otro lado, Val do Dubra recibió este domingo a Papá Noel en una tarde en la que se celebró una gran Festa de Nadal y Mercado navideño en el polideportivo. 

Papá Noel saludando en Val do Dubra
Papá Noel saludando en Val do Dubra
Cedida
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Club do Mar de Caión

Tercera victoria consecutiva para el Club do Mar de Caión
Redacción
Malpica-San Lorenzo

El Malpica recupera el liderato de la Liga da Costa tras vencer al San Lorenzo con doblete de Saydou
Redacción
Las jugadoras del Bergan celebran el tanto del triunfo

Fin de año perfecto para el Bergantiños femenino
Rosa Balsa Silveira
Paiosaco y San Tirso, este domingo en A Porta Santa

El Dumbría rompe su mala racha en una jornada con empate del Paiosaco y dura derrota del Sofán
Redacción