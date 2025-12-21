La Costa da Morte reparte más ilusión que nunca con la Lotería de Navidad

María Pérez, encargada de la administración Estrela de Carballo Raúl López Molina

La magia de la Navidad invade los hogares semanas antes de la fecha señalada, entre árboles, luces y decoraciones. Sin embargo, uno de los grandes atractivos de esta época es la Lotería de Navidad, una ilusión que se mantiene durante todo el año.

Algunos deciden probar suerte lejos de casa, mientras que otros ya tienen su lugar de confianza, comprando año tras año con la esperanza de que, algún día, su número de la suerte les traiga fortuna. No es extraño que los jugadores mantengan el mismo número durante décadas, como un ritual cargado de ilusión.

Pero la Lotería de Navidad no es solo un momento de deseo personal. Es habitual que quienes compran un décimo lo hagan también para familiares o amigos. Incluso clubs, asociaciones y grupos de trabajo se apropian de un número para vender participaciones y repartir la ilusión de forma colectiva. “O sorteo de Nadal é o sorteo por excelencia para compartir. Date conta de todo o que fas: os bares onde paras, o traballo, a familia, os amigos… ao final xúntaste con ata seis décimos”, explica María Eirís, encargada de Lotería Alexandra en Carballo.

Y no son solo fechas especiales para los hogares, que cada año incrementan su gasto en la mayor cita anual de los juegos de azar. También lo son para las administraciones de lotería, que realizan un esfuerzo constante para que todo el mundo pueda jugar a la fortuna. Es una cita marcada por la tensión y la emoción, pero también por el estrés.

A ilusión máis grande é poder compartir coa xente e dar o premio, que é o que esperamos todos Vanesa Sotelo, de Loterías Pazos en Carballo

Los días previos son especialmente duros: colas constantes, clientes buscando los últimos números disponibles y rezagados de última hora que confían en que el décimo que nadie quiso termine siendo el afortunado. “Hai moitísimo traballo e nervios tamén”, expresa Carolina Hombre, de la administración Pedra Douro, de Malpica.

Picos de ventas

Aunque la lotería comenzó a venderse en julio, mes donde más vendió Lotería Alexandra, agosto fue el turno de Malpica y de la administración Pazos de Carballo, donde principalmente los clientes eran turistas.

Aún así, muchos esperan a los últimos meses para conseguir su décimo. Tanto en la administración Estrela como en la Pazos, ambas en la capital carballesa, aseguran que octubre y noviembre fueron los meses de mayor venta.

Alfonso Romar, lotero en Ponteceso, comenta entre risas, “a xente acórdase da lotería cando xa está quedando sin ela” y coincide en que los últimos días son los de más trabajo.

Hoy en día ya no es imprescindible entrar en un local para comprar el número deseado. Aunque muchos siguen acudiendo a los establecimientos físicos, otros optan por adquirirlos desde casa, llamando por teléfono para que la administración se lo mande o a través de Internet, una opción que ofrece mayor comodidad.

María Eirís, de la administración nº2 carballesa explica que “hai empresas que teñen moitos empregados e, a través da plataforma, asignámoslles un número e todas as persoas traballadoras da mesma empresa cómprano e nós depositámolo; é unha nova modalidade”.

La mayor parte de las administraciones cuentan con página web, pero otras como la administración Pazos de Carballo o A Ferradura, de Ponteceso, aún siguen el método tradicional, aunque no dejan de vender números a gente de otras partes de España.

Los últimos clientes comprando sus décimos Raúl López Molina

Clientes por todo el país

Siguen siendo habituales los clientes foráneos. Muchos, comentan las administradoras, ya son fijos en sus establecimientos desde hace décadas.

En el caso de Lotería Alexandra, los décimos viajan cada año a puntos como Canarias, Madrid, Barcelona o Valencia, manteniendo viva la conexión entre lugares y personas a través de la suerte compartida.Las demás administraciones también admitieron que venden por todo el estado.

La responsable de la administración nº1 de Malpica comenta: “Aínda me pediron o venres un de León, tiven que decirlle que non llo ía mandar porque non lle ía chegar, quería décimo físico porque quería regalalo”.

La superstición también forma parte del juego y se intensifica en estas fechas. Aunque las terminaciones preferidas sigan siendo las acabadas en 5 o en 7, Carolina Hombre añade también en 3, siempre hay quien busca números más extraños. El 13 para mirar a los ojos a la mala suerte o el 666 para tentar al diablo con la esperanza de acabar en el cielo. También hay quien busca el número de teléfono, la matrícula, o la fecha de nacimiento de algún ser querido.

Queda ya muy poco para el sorteo y los nervios comienzan a notarse en las casas, en los trabajos y también en quienes durante los últimos meses se han encargado de vender los números que saldrán en los bombos.

María Eirís recuerda: “Estás nerviosa, e se dás o premio aínda máis”, mientras rememora los dos Gordos repartidos en su administración y también aquel 2014, donde se repartieron varios premios por todo Carballo. Carolina Hombre añade: “Si das un premio quedas contentísima, como se che tocase a ti”.

A pesar de la ilusión también hay quien mira el calendario. “Este ano vai ser peor porque cadra a luns, que é o día de máis traballo”, expresa María Pérez, de la administración 3 de Carballo. Aun así, ninguna se quejaría si ese esfuerzo sirve para empezar la semana repartiendo dinero a algún cliente.

Oxalá darlle o premio a algún veciño, que ben o merecen e máis nestes momentos de pequena crise Alfonso Romar, lotero de A Ferradura, en Ponteceso

Aunque es el Sorteo de Navidad el que más dinero reparte, la probabilidad de que alguien acierte el Gordo es baja —una entre cien mil por número—, pero eso no disminuye la emoción que mueve a millones de jugadores cada año y puede suponer una buena noticia tanto para los que compran como para los que lo venden.

Alfonso Romar, de la administración A Ferradura de Ponteceso espera poder dar por fin un premio y repartir alegría por su pueblo. “Oxalá darlle o premio a algún veciño, que ben o merecen e máis nestes momentos de pequena crise, pois darlle uns empuxonciño a todos”.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte cada año más sus premios. Para ser exactos, serán 1.807 premios los que se extraerán del bombo, y 2.772 millones de euros los que se distribuirán entre los 198 millones de décimos emitidos (198 series de 100.000 billetes, divididas cada una en 10 décimos). Esto significa que este año se repartirán 70 millones más en premios con respecto al año pasado y 182 millones más con respecto a hace dos años.

María Eirís, de Lotería Alexandra enseñando los décimos Raúl López Molina

Premios

Entre los premios a repartir se encuentra el primer premio, conocido como el Gordo, dotado con 400.000 euros por décimo, seguido del segundo premio (125.000 euros) y el tercero (50.000 euros).

También son de valorar los dos cuartos premios, que ofrecen 20.000 euros por décimo afortunado, o los ocho quintos premios existentes, que otorgan 6.000 euros por décimo.

Además, durante el sorteo se extraen números que, sin corresponder a los premios mayores, también resultan agraciados. Son aquellos que los alumnos del colegio de San Ildefonso cantan junto a la tradicional cifra de “mil euros”. Los números que terminan en la misma cifra que el Gordo, y los números anterior y posterior al primer, segundo y tercer premio, también tienen compensación económica.

Más allá de los millones que se reparten, lo que realmente hace especial la Lotería de Navidad es la ilusión compartida. Cada décimo comprado, cada cliente esperando su número, cada lotera pendiente, son el reflejo e ilusión que genera esta tradición.

Como dice Vanesa Sotelo de Loterías Pazos, “a ilusión máis grande é poder compartir coa xente e dar o premio, que é o que esperamos todos”. Aún así, al final, el premio no siempre está en el dinero, sino en la experiencia de vivir juntos otro sorteo el 22 de diciembre.