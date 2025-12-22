Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Cae el tercer premio en Baio y un quinto en Fisterra

Repartidos más de 500.000 euros en Fisterra, con 84 décimos vendidos del 77715

Redacción
22/12/2025 11:25
Casa Rogelio celebrando el tercer premio
Casa Rogelio celebrando el tercer premio
Mar Casal
Si bien el premio Gordo y el segundo de la Lotería de Navidad han pasado de largo por la Costa da Morte, la suerte sí ha sonreído con otros premios. Es el caso del tercer premio, que ha caído en Baio, con tres décimos vendidos en Casa Rogelio, en la calle Obispo Romero de Lema. Son 150.000 euros. Se trata del número 90693, un premio muy repartido.

Lotera Sara Montero Valiña, de Casa Rogelio de Baio, celebrando el tercer premio del número 90693, del que vendió tres décimos de máquina.MOV

Además, un quinto premio, el 77715, ha caído en Fisterra, vendido en el bar Miramar, en el Paseo da Ribeira. Son un total de 84 décimos repartidos, lo que suma más de medio millón de euros.

Bar Miramar, posando con el cartel del quinto premio
Bar Miramar, posando con el cartel del quinto premio
Darío Gómez
