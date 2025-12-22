Cae el tercer premio en Baio y un quinto en Fisterra

Casa Rogelio celebrando el tercer premio Mar Casal

Si bien el premio Gordo y el segundo de la Lotería de Navidad han pasado de largo por la Costa da Morte, la suerte sí ha sonreído con otros premios. Es el caso del tercer premio, que ha caído en Baio, con tres décimos vendidos en Casa Rogelio, en la calle Obispo Romero de Lema. Son 150.000 euros. Se trata del número 90693, un premio muy repartido.

Además, un quinto premio, el 77715, ha caído en Fisterra, vendido en el bar Miramar, en el Paseo da Ribeira. Son un total de 84 décimos repartidos, lo que suma más de medio millón de euros.