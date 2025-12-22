María Eirís, de la administración 'Alexandra' de Carballo: “Estás nerviosa, e se dás o premio aínda máis”
Sorteo de Lotería de Navidad
Las administraciones de lotería de toda la Costa da Morte están pendientes del sorteo que se está celebrando de la Lotería de Navidad. “O sorteo de Nadal é o sorteo por excelencia para compartir. Date conta de todo o que fas: os bares onde paras, o traballo, a familia, os amigos… ao final xúntaste con ata seis décimos”, explica María Eirís, encargada de Lotería Alexandra, la administración número 2 de Carballo.
“Estás nerviosa, e se dás o premio aínda máis”, señala María Eirís con respecto al sorteo, mientras rememora los dos Gordos repartidos en su administración y también aquel 2014, donde se repartieron varios premios por todo Carballo.
En cuanto a las ventas, si bien muchos clientes siguen acudiendo a los establecimientos físicos para hacerse con su décimo, otros optan por adquirirlos desde casa, llamando por teléfono para que la administración se lo mande o a través de Internet, una opción que ofrece mayor comodidad. María Eirís explica que “hai empresas que teñen moitos empregados e, a través da plataforma, asignámoslles un número e todas as persoas traballadoras da mesma empresa cómprano e nós depositámolo; é unha nova modalidade”.
Además, desde Alexandra los décimos viajan cada año a puntos como Canarias, Madrid, Barcelona o Valencia, manteniendo viva la conexión entre lugares y personas a través de la suerte compartida.