Bergantiños

María Eirís, de la administración 'Alexandra' de Carballo: “Estás nerviosa, e se dás o premio aínda máis”

Sorteo de Lotería de Navidad

Redacción
22/12/2025 10:50
Las administraciones de lotería de toda la Costa da Morte están pendientes del sorteo que se está celebrando de la Lotería de Navidad. “O sorteo de Nadal é o sorteo por excelencia para compartir. Date conta de todo o que fas: os bares onde paras, o traballo, a familia, os amigos… ao final xúntaste con ata seis décimos”, explica María Eirís, encargada de Lotería Alexandra, la administración número 2 de Carballo. 

“Estás nerviosa, e se dás o premio aínda máis”, señala María Eirís con respecto al sorteo, mientras rememora los dos Gordos repartidos en su administración y también aquel 2014, donde se repartieron varios premios por todo Carballo. 

En cuanto a las ventas, si bien muchos clientes siguen acudiendo a los establecimientos físicos para hacerse con su décimo, otros optan por adquirirlos desde casa, llamando por teléfono para que la administración se lo mande o a través de Internet, una opción que ofrece mayor comodidad. María Eirís explica que “hai empresas que teñen moitos empregados e, a través da plataforma, asignámoslles un número e todas as persoas traballadoras da mesma empresa cómprano e nós depositámolo; é unha nova modalidade”. 

Además, desde Alexandra los décimos viajan cada año a puntos como Canarias, Madrid, Barcelona o Valencia, manteniendo viva la conexión entre lugares y personas a través de la suerte compartida. 

