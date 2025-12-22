Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Muchas terminaciones y pedreas en la Costa da Morte, que ya mira a la campaña de Reyes

Los loteros confían en que la suerte les acompañe en el sorteo del Niño  

Redacción
22/12/2025 21:37
Las administraciones registraron mucho movimiento este lunes
Las administraciones registraron mucho movimiento este lunes
Mar Casal
La lotería de Navidad, además de los dos premios importantes en Fisterra y Baio (Zas), deja muchas pedreas y reintegros a lo largo de la Costa da Morte, que en total suman un buen pellizco, aunque cada agraciado no reciba más de 200 euros por décimo. En las administraciones de Carballo, a pesar de no haber dado ningún premio destacado, reinaba el optimismo y la vista puesta en el sorteo de Reyes.

María Eirís, de lotería Alexandra, es la más optimista, ya que, según los primeros cálculos hay muchas terminaciones en los tres primeros premios, además de las pedreas. Tienen algún terminado en 32, las dos últimas cifras del Gordo (79432), por lo que van sumando una buena cantidad en total. En uno de ellos han vendido la serie completa, que a 120 euros por décimo suma un total de 237.600 euros. 

También han vendido 140 series del número 76948, con las dos últimos cifras del Segundo Premio (70048), contabilizando un total de 140.000 euros, como indicaba ayer María Eirís. Del Tercer Premio (90693) tienen también las dos últimas cifras del número 65193, con 100 euros por décimo. Llevan muchos años jugando este número y este año no podía ser menos, así que la suerte ha querido dejarles un pequeño agasajo. La asociación de vecinos de Ardaña, de Seaia (Malpica), el pádel, peluquerías y otros establecimientos comerciales han adquirido este número para repartir entre sus clientes, siendo agraciados con 100 euros en estos casos. 

María Eirís se mostró “muy contenta” de haber podido dar unos pellizquitos a muchos vecinos de la Costa da Morte y seguir manteniendo la ilusión del sorteo. Como anécdota, cuenta la sensación que experimentó al salir el Segundo Premio, el más madrugador, ya que tienen intercambios con la administración que lo repartió, la misma que dejó 97 millones de euros en la plantilla de Bimba y Lola en Vigo, y habrían podido venir para Carballo.

 Vanesa Sotelo, de la administración Pazos, también hacía recuento ayer de las terminaciones y pedreas en su establecimiento, que fueron importantes. Cada comprador tendrá que conformarse con 100 o 120 euros al décimo. La misma sensación experimentaban en la administración Estrela, con la vista puesta en el próximo sorteo. 

En la administración El Quince de A Laracha la situación era similar, con muchas pedreas y terminaciones en un año de récord de ventas. La asociación de vecinos de A Milagrosa agotó sus 1.980 décimos (tienen reintegro) y para Reyes solo les quedan dos series.

Los loteros ya preparan ahora la campaña de Reyes, confiando en que la suerte les sonría para dar algún premio importante. 

