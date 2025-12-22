Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Tordoia renueva el convenio para el Dolmen de Cabaleiros

El acuerdo con la Diputación garantiza visitas guiadas, conservación y promoción turística del monumento

Redacción
22/12/2025 21:01
tordoia
La firma del acuerdo entre concello y Diputación
 La Diputación de A Coruña ha renovado con el Concello de Tordoia el convenio de colaboración para la gestión integral y la atención de los visitantes del Dolmen de Cabaleiros, uno de los principales elementos del patrimonio megalítico de la comarca de Ordes. “É unha das antas mellor conservadas de toda Galicia”, subrayó el diputado de Patrimonio e Contratación, Xosé Luis Penas. 

Asimismo, destacó que este acuerdo “garante a continuidade do servizo durante o ano 2026 e reafirma o noso compromiso coa protección, conservación e posta en valor deste valioso ben cultural”. 

El convenio, con vigencia del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2027, establece que el Concello asumirá la gestión de atención al público, incluyendo la apertura del recinto, la organización de visitas guiadas y las tareas de información y divulgación cultural.

La actividad será realizada por personal cualificado e incluirá acciones para la población local y visitantes, con atención al ámbito educativo y a la promoción del dolmen como recurso cultural y turístico.

Promoción y cuidado

El acuerdo recoge también la obligación de mantener el monumento y su entorno en perfectas condiciones de conservación y limpieza, así como la realización de actuaciones de mejora en el espacio, como la roza y limpieza periódica del entorno, la reparación de cierres, la mejora de la señalización y el acondicionamiento del aparcamiento y de la caseta informativa. También se establecerá el uso normalizado del gallego en las visitas guiadas y en los materiales informativos y de divulgación. 

Por su parte, la Diputación financiará los costes no cubiertos por los ingresos de la actividad, hasta un máximo de 10.000 euros, para el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

La aportación provincial se destinará a garantizar el correcto funcionamiento del servicio de atención a visitantes y el cumplimiento de los objetivos de divulgación, conservación y puesta en valor del dolmen.

Las visitas guiadas se realizarán los fines de semana y festivos, en los meses de julio a septiembre, de 11 a 19 horas, con entrada gratuita. Además, el dolmen podrá visitarse todos los días, reforzando su condición de recurso patrimonial y turístico. 

