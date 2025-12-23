Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

El grupo De Vacas actúa el viernes en Carballo

El concierto dará comienzo a las 21.30 horas en la carpa de la Praza do Concello

Redacción
23/12/2025 22:38
Cartel del concierto del grupo De Vacas
Cartel del concierto del grupo De Vacas
EC
El intenso programa navideño suman un nuevo espectáculo programado por la Concellaría de Promoción Económica e Turismo para el viernes 26: un concierto del grupo De Vacas, que ofrecerá una versión muy navideña de su espectáculo ‘Rebovina Divas Live’. Será en la carpa de la Praza do Concello a partir de las 21.30 horas. 

Con este espectáculo pretenden homenajear a la grandes divas del pop de los 90 como Whitney Houston, Céline Dion, Mónica Naranjo o Beyoncé, entre otras. El viernes también dará comienzo el Nadal Pequespectacular con Cia Vöel, que presentará ‘Nanuq’, un espectáculo de circo y danza, a las 18.00 horas en el Pazo da Cultura.

