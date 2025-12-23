El grupo De Vacas actúa el viernes en Carballo

Cartel del concierto del grupo De Vacas EC

El intenso programa navideño suman un nuevo espectáculo programado por la Concellaría de Promoción Económica e Turismo para el viernes 26: un concierto del grupo De Vacas, que ofrecerá una versión muy navideña de su espectáculo ‘Rebovina Divas Live’. Será en la carpa de la Praza do Concello a partir de las 21.30 horas.

Con este espectáculo pretenden homenajear a la grandes divas del pop de los 90 como Whitney Houston, Céline Dion, Mónica Naranjo o Beyoncé, entre otras. El viernes también dará comienzo el Nadal Pequespectacular con Cia Vöel, que presentará ‘Nanuq’, un espectáculo de circo y danza, a las 18.00 horas en el Pazo da Cultura.