Bergantiños

El IES de Ponteceso envía postales a las personas mayores en su lucha por combatir la soledad

Desde el centro educativo promueven la iniciativa, que fomenta la empatía y la solidaridad

Redacción
23/12/2025 22:47
Los mayores reciben las postales del alumnado
Los mayores reciben las postales del alumnado
Cedida
El alumnado del IES Eduardo Pondal de Ponteceso elabora postales de Navidad con mensajes personales y diseños propios que envían a personas mayores de la zona para combatir la soledad. La iniciativa fomenta la empatía, responsabilidad ciudadana y convivencia intergeneracional, con alta participación. 

La directora del centro, Clara Regueira, asegura que este programa “demostra que a escola pode ser un axente activo na vida da comunidade. As postais son pontes entre xeracións que lembran que ningunha persoa maior debe sentirse illada. Ver a resposta das residencias e centros de día confirma o valor humano e educativo desta iniciativa”. 

Eva Rodríguez, del departamento de Servizos á Comunidade, también destaca la coordinación del centro y la emoción de los mayores al recibir las postales, que, según explica, es la mayor recompensa a su esfuerzo. En el centro se imparte el ciclo formativo de grado medio en Atención a personas en situación de dependencias, lo que amplifica el impacto de este proyecto. 

