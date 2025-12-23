El IES de Ponteceso envía postales a las personas mayores en su lucha por combatir la soledad

Los mayores reciben las postales del alumnado Cedida

El alumnado del IES Eduardo Pondal de Ponteceso elabora postales de Navidad con mensajes personales y diseños propios que envían a personas mayores de la zona para combatir la soledad. La iniciativa fomenta la empatía, responsabilidad ciudadana y convivencia intergeneracional, con alta participación.

La directora del centro, Clara Regueira, asegura que este programa “demostra que a escola pode ser un axente activo na vida da comunidade. As postais son pontes entre xeracións que lembran que ningunha persoa maior debe sentirse illada. Ver a resposta das residencias e centros de día confirma o valor humano e educativo desta iniciativa”.

Eva Rodríguez, del departamento de Servizos á Comunidade, también destaca la coordinación del centro y la emoción de los mayores al recibir las postales, que, según explica, es la mayor recompensa a su esfuerzo. En el centro se imparte el ciclo formativo de grado medio en Atención a personas en situación de dependencias, lo que amplifica el impacto de este proyecto.