El BNG valora la inversión en el CPI O Cruce de Cerceda, pero la considera insuficiente

Un temporal dejó sin tejado a parte del centro hace unos meses Archivo

El BNG valoró el anuncio de una inversión de 525.000 euros por parte de la Xunta de Galicia en el CPI O Cruce de Cerceda, destinada a la sustitución del tejado del centro educativo, una actuación que considera necesaria y urgente tras los episodios registrados en los últimos meses y que pusieron en riesgo la seguridad de la comunidad escolar.

Desde el BNG subrayan que estas obras no responden a una decisión aislada, sino que son el resultado de “anos de reivindicacións constantes” impulsadas desde el ámbito municipal, la comunidad educativa y el Parlamento de Galicia. La formación recuerda que trasladó reiteradamente esta problemática a las instituciones mediante preguntas, iniciativas y solicitudes formales dirigidas a la Xunta, “cando outros miraban para outro lado”.

El grupo nacionalista señala que durante este tiempo se pusieron sobre la mesa problemas estructurales evidentes en el centro, como filtraciones de agua, goteras en las aulas, humedades persistentes, deterioro general del edificio y la caída de falsos techos. En este sentido, el BNG insiste en que siempre advirtió de que no se trataba únicamente de una cuestión de confort, sino de seguridad y dignidad en un centro educativo con cerca de cincuenta años de antigüedad.

La formación advierte además de que las carencias del CPI O Cruce no se limitan al estado del tejado. Según expone, en los últimos años la biblioteca tuvo que ser reducida para habilitar una nueva aula, el centro carece de aula de música por falta de espacios y no dispone de salas adecuadas para reuniones con las familias. A ello se suman los problemas de capacidad del comedor escolar y la inexistencia de aulas suficientes para realizar desdobles cuando resultan necesarios. Todo ello se produce, según indican, en un contexto de incremento de alumnado en los últimos años, lo que agrava la situación.

Por este motivo, el BNG considera que la obra anunciada es necesaria, pero “claramente insuficiente” si no va acompañada de una planificación más ambiciosa. La formación mantiene que sus reivindicaciones siempre han sido claras: un colegio seguro, con espacios adecuados y capaz de responder a las necesidades actuales y futuras del alumnado de Cerceda.

El Bloque espera ahora que las obras del tejado se ejecuten con la mayor celeridad posible y con el menor impacto para alumnado, familias y profesorado. Al mismo tiempo, reclama que esta intervención no sea un punto final, sino el inicio de una actuación más amplia e integral sobre el centro educativo. “Seguiremos reclamando investimentos, planificación e compromisos reais”, señalan los nacionalistas.