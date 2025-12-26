Mi cuenta

Bergantiños

Juegos, deporte, fiesta y música para seguir celebrando la Navidad

Malpica, Carballo, Cee, Ponteceso y Mazaricos tendrán actividades para todos los públicos durante la jornada

Redacción
26/12/2025 21:35
Continúan las festividades de Navidad con actividades para todas las edades. Malpica comenzará el día con el Día de la convencia en el centrosociocultural de As Pozacas con juegos populares y la visita del Pendigueiro, de 11.00 a 13.30 y terminará con la V Foliada de Cantos do Nadal y el concierto de Viqueiras, a partir de las 20.30 en el Centro Cívico. Cee tendrá el concierto de su banda de música, a partir de las 20.00. En Mazaricos última jornada del torneo de fútbol sala durante todo el día.

 Las familias también podrán disfrutar en la Carpa de Nadal de Carballo de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas del láser tag, una actividad diseñada para peques y mayores, equipados con sensores y dispositivos láser tienen cumplir distintas misiones. 

En Verdillo, los pequeños también tienen la Pequefesta, a partir de las 18.00 horas, que requería de inscrición previa.

También continúa el Glowfest, hoy toca rock, a partir de las 18.00, con Lowcos, Clandestinos, Maldita Sea y DJ Frankstone En Ponteceso fiesta pre fin de año con el Grupo la Bamba y Dj Toni Garco. 

