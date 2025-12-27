Música, baile, magia y cuentacuentos para seguir festejando la Navidad en la Costa da Morte

Una de las bandas que tocó en la Rock Fest de Carballo Raúl López Molina

En Carballo el público infantil se va a tomar este domingo un pequeño respiro después de una jornada sabatina marcada por el juego del láser tag o la Pequefesta celebrada en Verdillo. Quienes no van a poder descansar serán los jóvenes toda vez que tienen una nueva cita esta tarde en la carpa del Glow Fest.

En Carballo los domingos del presente mes de diciembre y el primero del próximo mes de enero también están siendo muy esperados por los mayores debido a las sesiones de baile que les permiten recordar la añorada juventud. La nueva cita es esta tarde en la carpa situada en la Praza do Concello, en donde podrán bailar y disfrutar desde las 19 horas hasta cerca de la medianoche. Además de bailar al son de la música, podrán degustar las tradicionales uvas de la suerte, entre otras sorpresas.

Éxito del Glow rock Fest

Por otra parte, está resultando todo un éxito el Glow Fest organizado por los empresarios de la movida carballesa en una carpa instalada en el parque de Rego da Balsa. Las actuaciones de la jornada inaugural del viernes fueron seguidas por alrededor de 1.500 personas y también se espera que esté muy concurrida la “Fiesta de adolescentes” prevista para esta tarde (17.00) y en la que se contará con la presencia de reputados djs como Cotelo, Nyan Boe y Bermu. La programación se retomará el miércoles 31 con una fiesta de fin de año.

En otras localidades como Malpica, Vimianzo o Cerceda, sí se programan actividades para los más pequeños de la casa. En la capital malpicana por la mañana, de 11.00 a 13 horas, se impartirá un taller de origami tradicional, arte japonés de plegar una sola hoja de papel, sin usar tijeras ni pegamento, para crear figuras como la grulla, ranas o flores. La actividad se desarrollará en el Centro Cívico malpicán.

Animada pequefesta en Verdillo Raúl López Molina

Por la tarde la animación se trasladará a la Casa do Pescador y tendrá como protagonista a Paula Carballeira con su espectáculo “Contamos contos de medo?”, previsto para las 17.00. Vimianzo, por contra, opta la representación de ‘Os contos de Lobicán” a cargo de Redrum Teatro. Se trata de un espectáculo de marionetas musicales, ágil y atrevido, dirigido a niños y niñas de entre 3 y 8 años. El comienzo de su puesta en escena está previsto para las 18 horas.

Por lo que respecta a Cerceda, el auditorio municipal acoge a partir de las 12.30 horas el espectáculo “A Maxia de Joshua Kenneth”, artista que cuenta con importantes premios. En la Casa da Pedra de Camariñas también habrá buena música, gracias a Lydia Botana, música multiinstrumentista y pedagoga musical que ha formado parte de agrupaciones de rock, pop, reggae, ska, punk, bandas sinfónicas o coros.

Cabalgata en Vimianzo

Por otra parte, el Concello de Vimianzo informa de que la cabalgata de Reyes del próximo día 5 de enero recorrerá las 14 parroquias del municipio. La comitiva real saldrá a las 10 horas de la residencia Domusvi, para pasar luego por el salón parroquial de Salto, escuela de Bamiro, Tines, Treos y Serramo.

Por la tarde visitará Castelo, Berdoias, Carnés, Cereixo, Carantoña, Pasarela y Cambeda. A las 19.00 comenzará su recorrido por las calles de Vimianzo hasta acabar en la Praza do Concello.