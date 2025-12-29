Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Convenio de la Xunta y Seaga para la gestión de la biomasa en franjas secundarias hasta 2029

El acuerdo permitirá destinar 10 millones de euros al fondo de limpieza y ampliar el apoyo a ayuntamientos y propietarios

Redacción
29/12/2025 20:40
A conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, foi a encargada de inaugurar o foro
A conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

 La Consellería de Medio Rural publica en el DOG el convenio con la empresa pública Seaga para la gestión de la biomasa en las franjas secundarias, al que ya pueden adherirse los ayuntamientos interesados para recibir apoyo de la Xunta.

El acuerdo, válido hasta 2029, busca facilitar que localidades y propietarios cumplan sus obligaciones normativas, comenzando las tareas a inicios de 2026.

Incluye un aumento del presupuesto hasta 25 millones de euros anuales, de los que 10 millones se destinan al fondo de Limpieza de Franjas, y refuerza el apoyo a ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, pudiendo la Consellería asumir ejecución subsidiaria. 

Se amplía también el número de parroquias priorizadas, de 157 en 2025 a 276 en 2026, donde los servicios de Seaga tienen coste reducido. El convenio contempla colaboración para planes municipales, inspecciones, notificaciones y ejecución subsidiaria en hasta 10 hectáreas por ayuntamiento y limpieza de 12 kilómetros de vías.

Desde 2018, 292 concellos se han adherido, con 2,5 millones de parcelas inspeccionadas y más de 6.500 predios desbrozados subsidiariamente.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

El peaje de la autovía entre Carballo y A Coruña no subirá el próximo año y se mantendrán las bonificaciones
Redacción
Representantes municipales de Carballo y Coristanco, reunidos para organizar el obradoiro

Carballo y Coristanco solicitan un nuevo obradoiro conjunto
A. Pérez Cavolo
El alcalde, Daniel Pérez y la concejala de Facenda Belén Lendoiro durante un momento del pleno de este lunes

Carballo aprueba sus presupuestos "máis ambiciosos" con duras críticas de la oposición
A. Pérez Cavolo
2026

Malpica lanza el calendario municipal con las fotos del concurso
Redacción