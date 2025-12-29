Convenio de la Xunta y Seaga para la gestión de la biomasa en franjas secundarias hasta 2029

A conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez Carlota Blanco

La Consellería de Medio Rural publica en el DOG el convenio con la empresa pública Seaga para la gestión de la biomasa en las franjas secundarias, al que ya pueden adherirse los ayuntamientos interesados para recibir apoyo de la Xunta.

El acuerdo, válido hasta 2029, busca facilitar que localidades y propietarios cumplan sus obligaciones normativas, comenzando las tareas a inicios de 2026.

Incluye un aumento del presupuesto hasta 25 millones de euros anuales, de los que 10 millones se destinan al fondo de Limpieza de Franjas, y refuerza el apoyo a ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, pudiendo la Consellería asumir ejecución subsidiaria.

Se amplía también el número de parroquias priorizadas, de 157 en 2025 a 276 en 2026, donde los servicios de Seaga tienen coste reducido. El convenio contempla colaboración para planes municipales, inspecciones, notificaciones y ejecución subsidiaria en hasta 10 hectáreas por ayuntamiento y limpieza de 12 kilómetros de vías.

Desde 2018, 292 concellos se han adherido, con 2,5 millones de parcelas inspeccionadas y más de 6.500 predios desbrozados subsidiariamente.