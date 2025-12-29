Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La comarca celebra las últimas actividades antes de cerrar el año

En Carballo el Nadal Pequespectacular llega a su fin y también hay actividades en Malpica, Dumbría y A Laracha

Redacción
29/12/2025 20:40
Las actividades organizadas en Malpica incluyeron manualidades, comida e hinchables
Las actividades organizadas ayer en Malpica incluyeron manualidades, comida e hinchables
EC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

 Se cierra el año y con él el Nadal Pequespectacular de Carballo. La programación baja el telón con la actuación del Mago Teto y su espectáculo de magia y música, a las 18.00 en el Pazo de la Cultura. Además de en la capital de Bergantiños otros concellos continúan con sus actividades. 

En Malpica prosiguen las iniciativas para niños, con juegos multideportivos por la mañana en el pabellón y un obradoiro con las redeiras por la tarde en el CAT de Buño. En ambos se necesita inscripción previa.

En Dumbría es un nuevo día de Casas culturais abiertas, donde en cada una de ellas habrá actividades. O Conco es la única que tiene jornada de tarde, de 16 a 20. En ese espacio también habrá a las 16.00 un curso de cocina. A las 18.00 en O Ézaro, Contos do Nadal con Vero Rilo. 

En A Laracha, Melodías en Familia con The Music Patrol en el centro sociocomunitario de Caion a las 17.30 horas. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

El peaje de la autovía entre Carballo y A Coruña no subirá el próximo año y se mantendrán las bonificaciones
Redacción
Representantes municipales de Carballo y Coristanco, reunidos para organizar el obradoiro

Carballo y Coristanco solicitan un nuevo obradoiro conjunto
A. Pérez Cavolo
El alcalde, Daniel Pérez y la concejala de Facenda Belén Lendoiro durante un momento del pleno de este lunes

Carballo aprueba sus presupuestos "máis ambiciosos" con duras críticas de la oposición
A. Pérez Cavolo
2026

Malpica lanza el calendario municipal con las fotos del concurso
Redacción