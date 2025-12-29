La comarca celebra las últimas actividades antes de cerrar el año

Las actividades organizadas ayer en Malpica incluyeron manualidades, comida e hinchables EC

Se cierra el año y con él el Nadal Pequespectacular de Carballo. La programación baja el telón con la actuación del Mago Teto y su espectáculo de magia y música, a las 18.00 en el Pazo de la Cultura. Además de en la capital de Bergantiños otros concellos continúan con sus actividades.

En Malpica prosiguen las iniciativas para niños, con juegos multideportivos por la mañana en el pabellón y un obradoiro con las redeiras por la tarde en el CAT de Buño. En ambos se necesita inscripción previa.

En Dumbría es un nuevo día de Casas culturais abiertas, donde en cada una de ellas habrá actividades. O Conco es la única que tiene jornada de tarde, de 16 a 20. En ese espacio también habrá a las 16.00 un curso de cocina. A las 18.00 en O Ézaro, Contos do Nadal con Vero Rilo.

En A Laracha, Melodías en Familia con The Music Patrol en el centro sociocomunitario de Caion a las 17.30 horas.