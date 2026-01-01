Mi cuenta

Bergantiños

El carballés José Manuel Barreiro monta su Belén en A Milagrosa

Recrea todas las construcciones en su vivienda, con más de 20 metros de superficie

Redacción
01/01/2026 19:59
José Manuel Barreiro delante de su Belén
EC
Los vecinos de A Milagrosa, y por extensión de Carballo, esperan todos los años la aportación al Nadal del Belén especial de José Manuel Berreiro Rodríguez. La construcción se habilita en la planta baja de sus extintos padres, en la calle Verdillo. La escenografía tiene una planta principal de más de 20 metros de superficie.

 Se ofrecen variedad de campos, valles, ríos, puentes, y un amplio mosaico de artesanías, algunas de ellas en movimiento, además de la cabaña gallega. No faltan los castillos, colmenas y construcciones históricas, y obviamente el plano principal lo reserva para la cueva o Belén con la figura de El Niño Jesús. En el amplio panorama se divisa la noche y el día. La mayor parte de las figuras y aportaciones provienen de regalos de sus padres o familiares más directos, desde la más tierna infancia.

 También está presente la reproducción de la capilla de A Milagrosa, de su cercanía, además del otrora templo histórico de San Xoán Bautista de Carballo, desaparecido en un espacio de los pasillos, y la Casa de Ferreiro, de su abuelo. Las demás aportaciones se refieren a templos e iglesias históricas del mundo, edificios singulares y memorables del orbe, y estadios de fútbol de varios países. 

En las escaleras, en esta edición incorporó en cada tramo el Papá Noel, con numerosas piezas. Esta aportación edificante y creativa la inicia cada año coincidiendo en la fiesta de la Candelaria, y la levanta en el próximo mes de febrero.

