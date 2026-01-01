Música, animación y mucha fiesta para recibir el Año Nuevo en la Costa da Morte

Colas en una de las churrerías este jueves en Carballo M.N.

La historia en los últimos años se repite y la Costa da Morte hizo un cambio de hoja del viejo al nuevo almanaque con tranquilidad y sin incidencias. La hoja de ruta en la mayoría de las localidades estuvo marcada por unas temperaturas gélidas, muy frescas, en la que los mercurios rondaron los 0 grados o incluso menos, pero favorecidas por un clima seco y ausente de lluvias, que permitían callejear.

En Carballo copó atención la fiesta de la noche de San Silvestre organizada por varios hosteleros –Kórner, Oito y A Xamonería– en una superficie bajo carpa en el área de Rego da Balsa. En el lugar se concentraron unas 3.000 personas, jóvenes en su inmensa mayoría, con música, diversión y animación de la mano de los dj Groove Amigos, Traffic House, Toni Seijas y DVF.

La sociedad Recreativa Casino 1889 ofrecía a su vez fiesta con música y baile en su salón de la céntrica calle Vázquez de Parga. Los jóvenes se reunían por los demás establecimientos y pubs de la movida carballesa en el área Estrela y Baños Vellos, donde algún local todavía continuaba en funcionamiento a las 11.00 horas de ayer. Tras una larga noche de Fin de Año nada mejor para reponer fuerzas en la madrugada y mañana de ayer con chocolate y churros, el desayuno que no puede faltar en el día de Año Nuevo, en las calles Estrela, Perú y Desiderio Varela, con media docena de establecimientos ambulantes funcionando, y largas colas esperando su turno, al igual que ocurre todos los años.

La Policía Local informó de la ausencia de incidencias durante la noche-madrugada, y tan solo a las 11 horas se acudió a un aviso en la calle Luis Calvo por un automóvil que presentaba daños y echaba humo por el motor. Actuó la Policía Local y miembros de Protección Civil.

Al coincidir Año Nuevo en jueves tanto en Carballo como en Vimianzo se celebraban las habituales ferias, aunque con escasa actividad en las dos localidades. En la capital de Soneira también eran visibles las huellas de la Nochevieja, que congregó a cientos de personas en la localidad. La fiesta del pabellón polideportivo municipal, organizada por la comisión de fiestas en colaboración con el Concello, congregó a más de un millar de personas, principalmente jóvenes del propio municipio y del resto de la comarca, que daban la bienvenida al 2026.

La fiesta estuvo animada por el dúo Principal, los dj Enter y David Expósito y la disco móvil Full. A primeras horas de la mañana todavía continuaba el jolgorio por las calles próximas, donde echaban en falta algún establecimiento hostelero para poder continuar la fiesta. Donde sí se pudo seguir disfrutando de la noche fue en el Recuncho Gastronómico instalado en la carpa de la Praza do Concello. Al mediodía se seguía sirviendo chocolate con churros y allí se mezclaban los que todavía trasnochaban con los que habían madrugado para la feria semanal.

De hecho, era el único lugar donde se podían adquirir los churros, por lo que también hubo colas en muchos momentos de la mañana. Además, la lluvia que empezó a caer a media mañana obligada a buscar un refugio a los transeúntes.

En Cee, por su parte, también se celebraba otra de las fiestas de Fin de Año, organizada por la Comisión de Festas da Xuqueira, en colaboración con el Concello, en una carpa en el centro urbano y la música de la disco móvil CDC. Numerosas personas disfrutaron igualmente de la noche y de la madrugada, con los más jóvenes como los principales protagonistas. Lo mismo ocurrió en Laxe, donde también hubo fiesta organizada por la comisión de fiestas. La música corrió a cargo del dúo Dilema y de Iván Gómez.