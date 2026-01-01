Solo tres cosecheros en la feria de Año Nuevo en Carballo

Uno de los puestos en el mercado de Carballo EC

Una jornada tan especial como el día 1 de enero, coincidente en mercado, siguió la tónica del anterior de Navidad, y a Carballo acudieron solo tres cosecheros. Participó una vecina de Tordoia, con nabizas, grelos y huevos, y a su vez otra de Sofán, también con verduras.

También acudió un cosechero de Coristanco, que descargó la mercancía de patatas, pero en breve la recogió a la furgoneta en las inmediaciones. Las nabizas y grelos oscilaron entre 2 y 3 euros el manojo, y los huevo a 5 euros la docena. En el mercado de Vimianzo también hubo muy pocos puestos y escasa actividad en este 1 de enero.