Bergantiños

Agrotusset vuelve a ganar el Concurso de Escaparates en A Laracha

En el certamen de Fachadas, Balcones y Jardines la ganadora fue Laura García Bestilleiro

Redacción
02/01/2026 21:46
El escaparate de Agrotusset ganó el primer premio
El escaparate de Agrotusset ganó el primer premio
Cedida
La edición número 30 del Concurso de Escaparates y la tercera del Certame de Fachadas, Balcóns e Xardíns particulares promovidos por el Concello de A Laracha ya tienen a sus ganadores. Entre los dos certámenes se reparten 3.000 euros en premios en las dos categorías, los elegidos por el jurado profesional y a través de las redes sociales. En esta última destaca la elevada participación en la página oficial de Facebook del Concello, con casi 3.900 reacciones positivas a las imágenes, lo que avala la buena acogida de la propuesta. 

La implicación del tejido comercial convirtió los escaparates en un atractivo más de las calles durante estas fechas, así como la creatividad y la dedicación de los participantes en el certamen de fachadas, tal como destacan desde el Gobierno local. En el Concurso de Escaparates el ganador fue el mismo que el pasado año, Agrotusset, que fue el más valorado por el jurado y también logró el segundo premio en las redes sociales. El premio de las valoraciones del jurado asciende a 500 euros.

 El segundo puesto fue para Floristería Casbo, con 400 euros; el tercero para Florería Lilos, con 300 euros; el cuarto para Agrícola Castiñeira, con 200 euros; y el quinto para RPBarber, con 100 euros. En las votaciones a través de Facebook el ganador fue RPBarber, dotado con un premio de 150 euros; el segundo puesto fue para Agrotusset (100 euros) y el tercero para Floristería Casbo (50 euros). 

El Concurso de Fachadas, Balcones y Jardines repartió un total de 1.200 euros en las dos categorías. En las valoraciones del jurado el primer premio fue para Laura García Bestilleiro (A Cerdeira-Montemaior), dotado con 400 euros; el segundo para María del Carmen Regueira Tuset (A Areosa-Vilaño), dotado con 300 euros; y el tercero para Estrella Calviño Rebón (Villamir-Soandres), con 200 euros. 

En las votaciones a través de las redes sociales la persona ganadora fue María del Carmen Regueira Tuset, con un premio de 150 euros; el segundo puesto fue para Manuel Fuentes Esmorís (Estramil-Torás), con 100 euros y el tercero lo obtuvo Laura García Bestilleiro, dotado con 50 euros.

