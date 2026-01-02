Agrotusset vuelve a ganar el Concurso de Escaparates en A Laracha

Un total de 120 niños en el I PeKecrossfit Inclusivo de Carballo
Será este domingo en la carpa de la Praza do Concello, con actividades durante toda la jornada
El I PeKecrossfit Inclusivo, organizado por el Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo para este domingo acogerá a un total de 120 niños en la carpa situada en la Praza do Concello. La iniciativa combina deporte, diversión, inclusión y solidaridad y se llevará a cabo en horario de mañana y tarde.
La actividad, dirigida a niños menores de 12 años, cuenta con un circuito con pruebas de equilibrio, obstáculos, fuerza, agilidad, saltos y juegos cooperativos, diseñado para garantizar una experiencia segura, accesible y divertida. Además, si tempo lo permite, la entidad beneficiaria Un Paso Máis llevará a cabo propuestas de sensibilización como fútbol con balones sonoros y antifaces, que se realizarán en la pista de fútbol de 13.00 a 14.00 horas, y de 18.30 a 19.30 horas, reforzando el carácter inclusivo de la jornada.
Por la mañana las actividades darán comienzo a las 12.00 horas y finalizan a las 14.00, y por la tarde el horario será de 17.00 a 19.30 horas. Cada turno tendrá un espacio reservado para participantes con necesidades de apoyo y acompañamiento, garantizando ritmos flexibles adaptados a sus necesidades. En esta primera edición se superaron las expectativas de participantes, que abonan un precio simbólico de 3 euros.