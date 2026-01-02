Gincana de elfos, música y juegos dan la bienvenida al nuevo año en Carballo

Gincana de elfos este sábado en Carballo Mar Casal

La carpa de la Praza do Concello de la localidad de Carballo estuvo de lo más animado este viernes por la tarde en la primera actividad navideña del nuevo año dirigida a los más pequeños. Primero hubo una gincana de elfos, donde los participantes debían de superar diferentes obstáculos a bordo de sus respectivos vehículos, una bicicleta, un triciclo o un patinete recorriendo todo el circuito. Mientras esperaban, los asistentes podían entretenerse pintando.

A continuación, tuvo lugar el espectáculo ‘A xogar cos trasnos do Nadal’, donde no faltó la música, juegos, globos y mucha animación. Las actividades estuvieron muy concurridas durante toda la tarde. La actividad continúa esta tarde en la carpa de la plaza, que se convertirá en una sala de cine para pequeños y mayores. Además, en el exterior habrá un puesto ambulante para acompañar el cine de palomitas y otras chucherías.

A las 18.00 horas dará comienzo “Superklaus,” una comedia familiar de animación y aventuras dirigida a todos los públicos. Al finalizar, a las 20.00 horas, habrá una nueva función para los mayores de 12 años, “Los que se quedan”, una entretenida película para pasar la tarde, a la espera de los Reyes Magos este lunes.