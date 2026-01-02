Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Malpica mejora los caminos en O Campelo y A Xesteira con más de 76.000 euros de inversión

Estas actuaciones están incluidas en el Plan de Camiños Rurais 2025-2026 de la Xunta

Redacción
02/01/2026 19:00
El alcalde, Eduardo Parga, y el edil de Obras, Miguel Fernández, supervisando los trabajos
El alcalde, Eduardo Parga, y el edil de Obras, Miguel Fernández, supervisando los trabajos
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

 El Concello de Malpica ha llevado a cabo mejoras en caminos municipales de O Campelo y A Xesteira, con una inversión de más de 76.000 euros. Estas actuaciones están incluidas en el Plan de Camiños Rurais 2025-2026 de la Xunta, un programa destinado a garantizar unas comunicaciones más seguras para la ciudadanía. 

Las obras realizadas permitieron mejorar el estado del firme y la seguridad viaria, además de facilitar el acceso a las viviendas y parcelas de estas zona. El Concello destaca la importancia de estas inversiones en las áreas rurales. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Fran Gómez, en la presentación de su equipo el pasado 19 de diciembre en Carballo

Comienza el Dakar para el piloto carballés Fran Gómez Pallas
Redacción
Música este viernes en la plaza de Carballo

Música, magia y teatro, algunas de las propuestas para este sábado
Redacción
Actividades inclusivas realizadas por Un Paso Máis en el colegio de Sofán

Un total de 120 niños en el I PeKecrossfit Inclusivo de Carballo
Redacción
El escaparate de Agrotusset ganó el primer premio

Agrotusset vuelve a ganar el Concurso de Escaparates en A Laracha
Redacción