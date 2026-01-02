Malpica mejora los caminos en O Campelo y A Xesteira con más de 76.000 euros de inversión

El alcalde, Eduardo Parga, y el edil de Obras, Miguel Fernández, supervisando los trabajos Cedida

El Concello de Malpica ha llevado a cabo mejoras en caminos municipales de O Campelo y A Xesteira, con una inversión de más de 76.000 euros. Estas actuaciones están incluidas en el Plan de Camiños Rurais 2025-2026 de la Xunta, un programa destinado a garantizar unas comunicaciones más seguras para la ciudadanía.

Las obras realizadas permitieron mejorar el estado del firme y la seguridad viaria, además de facilitar el acceso a las viviendas y parcelas de estas zona. El Concello destaca la importancia de estas inversiones en las áreas rurales.