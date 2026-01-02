Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Música, magia y teatro, algunas de las propuestas para este sábado

Las actividades continúan a lo largo de toda la Costa da Morte en esta jornada 

Redacción
02/01/2026 22:14
Música este viernes en la plaza de Carballo
Música este viernes en la plaza de Carballo
Mar Casal
Las propuestas para este sábado son muy variadas en toda la comarca, con actividades para niños y mayores. Entre ellas destacan teatro, música, magia y cine. 

En Mapica esta tarde se podrá ver “Entre dos”, una comedia retro-futurista protagonizada por Teté Delgado y Julio Pereira. Será a las 20.00 horas en el centro cívico, dirigida a los mayores de 14 años. El domingo también habrá cuentacuentos para niños (17 horas) y baile social.

 En A Laracha también habrá cuentacuentos para bebés a parir de las 17.00 horas, mientras que en Cee preparan un espectáculo de magia para toda la familia a cargo de Cayetano Lledó (18horas). 

En Vimianzo habrá un Concerto de Nadal con Irma Macías (21.00) en la carpa de la plaza. En Carballo también en la Praza do Concello, doble sesión de cine a las 18.00 y a las 20.00 horas. 

