Cabana, Carballo, Coristanco, A Laracha y Zas, primeras paradas de los Reyes Magos

Reyes Magos en su recorrido por la comarca el pasado año EC

La extensa geografía de la Costa da Morte hace que los Reyes Magos necesiten dos días para recorrer todo el territorio. Es el caso de Cabana, Carballo, Coristanco, A Laracha y Zas, a donde hoy llegarán los Magos de Oriente más madrugadores. Mañana continuarán igualmente su periplo en estos concellos y en el resto de la comarca para llevar la magia y la ilusión en esta jornada tan especial para los más pequeños de la casa.

Como es habitual todos los años, Sus Majestades se desplazarán en todo tipo de vehículos, desde el tren turístico de Cabana hasta los tractores de Mazaricos o la llegada en barco a Camariñas este lunes. En Cabana de Bergantiños recorrerán hoy las parroquias en tren turístico, con paradas en varios puntos y la escenificación de los tradicionales belenes vivientes.

La primera parada será en la iglesia de Borneiro (10.30 horas), para continuar en la Canduas y Cesullas, con belén viviente en las tres. Sus Majestades seguirán hasta el local social de Anos, los templos de Cundíns y Nantón, la taberna de A Mata, la iglesia de Corcoesto, Silvarredonda y la taberna de Beres, donde rematarán esta tarde.

Mañana visitarán la escuela infantil y el centro de día para concluir con una gran fiesta en el pabellón municipal a partir de las 19.00 horas. En Carballo, aunque el día grande por excelencia es el 5 de enero, hoy se podrá ver un pequeño anticipo por la parroquia de Bértoa. A partir de las dos de la tarde recorrerán toda la parroquia y llegarán sobre las seis al centro social de Mirón, donde serán recibidos con una chocolatada para los asistentes.

Mañana Sus Majestades realizarán el recorrido por la localidad, aunque este año se ha adaptado el itinerario teniendo en cuenta los lugares con más afluencia de público. Poco antes de las 17.00 horas llegarán al Centro Comercial Bergantiños, de donde tienen la salida, con paradas en la Avenida da Milagrosa y la rúa Martín Herrera, y la habitual recepción en la Praza do Concello sobre las siete de la tarde.

En la carpa habrá animación a partir de las 18.00 horas con del dj FranStone, mientras se aguarda la llegada de los Magos. En Coristanco también empiezan hoy a recorrer las parroquias, a partir de las 11.00 horas. Por la mañana estarán en los lugares de San Paio, Rececinde, Castro, Valenza, Cereo y Verdes, mientras que por la tarde se desplazarán por Mira, Seavia, Erbecedo y Verdes. Mañana continúan su periplo por el resto de los núcleos.

En Zas, los Magos de Oriente tienen que emplearse a fondo para llegar a las 16 parroquias del municipio, por lo que hoy recorrerán los núcleos más alejados del centro urbano. Mañana seguirán por las puntos más próximos, además de los núcleos de Baio y Zas y sus respectivas recepciones.

En A Laracha por su parte este domingo estarán en varias iglesias y rematarán su recorrido en la Praza de Les Sables D´Olonne. El lunes es el día grande con paradas en Caión, Paiosaco, Cabovilaño, Lemaio y Vilaño, para concluir en la fiesta en el pabellón del IES Agra de Leborís.