Bergantiños

La Praza do Concello de Carballo se convierte en una sala de cine

Dos funciones para todos los públicos llenaron la carpa este sábado 

Redacción
03/01/2026 20:47
Sesión de cine en la plaza de Carballo
Sesión de cine en la plaza de Carballo
Raúl López Molina
La carpa de la Prazo do Concello de Carballo se convirtió este sábado en una gran sala de cine para todos los públicos. A las seis de la tarde los más pequeños pudieron disfrutar de “Superklaus”, la comedia familiar de animación y aventuras, con temática navideña. Al finalizar, en el mismo lugar se proyectó “Los que quedan”, un filme dirigido a los mayores de 12 años. 

Estas propuestas forman parte de la programación navideña del Concello de Carballo, con actividades dirigidas a todos los públicos. La programación lúdica continuará este domingo en la carpa de la plaza con el I PeKecrossfit Inclusivo, una iniciativa que combina deporte, inclusión, solidaridad y diversión para comenzar el año con energía y valores. 

Está organizada por el Centro Comercial Aberto de Carballo y dará comienzo a las 12.00 horas con diferentes turnos en horario de mañana y de tarde. En total participarán un total de 120 personas. Por otra parte, por la tarde continúan los Domingos de Baile en el mercado municipal, con nuevas actuaciones en directo. Martín Carrión será el encargado de abrir la programación de este año, en horario de 18.00 a 21.00 horas.

