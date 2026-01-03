Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Las lonjas de la Costa da Morte comercializaron más de 7.100 toneladas durante 2025

Las rulas de la zona movieron el año pasado producto por más de 17,4 millones de euros

Rosa Balsa Silveira
03/01/2026 23:59
Flota de bajura de Malpica
Flota de bajura de Malpica
EC
Las lonjas de la Costa da Morte comercializaron durante el pasado 2025 un total de 7.108.742 kilos de pescado y marisco por un importe de 17.415.281 euros, según datos del portal Pesca de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar. Estas cifras representan el 6,6% del total de las capturas y el 4,3% del importe comercializados en el conjunto de la comunidad gallega. 

Con respecto a 2024, las capturas en las lonjas de la zona aumentaron un 32,3%, con unas 1.700 toneladas más en el conjunto de las lonjas de la Costa da Morte. En cuanto a los ingresos, han sido unos tres millones de euros superiores.

Por lonjas, la de Camariñas lidera la actividad en la Costa da Morte. Así, entre el 1 de enero de 2025 y la misma fecha de 2026, se movieron 3.157.567 kilos de pescado y marisco (un 32% más que un año atrás) por un importe de 3.942.084 euros (un millón de euros por encima de las cifras del ejercicio anterior).

 La segunda rula con más capturas es la de Corcubión, con 1.717.700 kilos (un 42% más que un año atrás) y 3.255.130 euros (900.000 euros más). No obstante, es la lonja de Malpica la que ocupa el segundo puesto en cuanto a dinero, con 3.593.725 euros (650.771 euros más que en 2024) y un total de 1.066.472 kilos de capturas (un 45% más). Destaca, asimismo, la actividad en Fisterra, con 405.916 kilos y 3.296.984 euros. Por su parte, Laxe incremento sus capturas hasta 614.630 kilos, así como el importe de las mismas, cerrando el ejercicio con 1.633.311 euros, según los datos de Pesca de Galicia. 

