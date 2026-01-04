Buen ambiente en las primeras ferias del año en Paiosaco y Cee

Un puesto de verduras en la feria de Paiosaco M. N.

Primer ferial del año en las localidades de Paiosaco (A Laracha) y Cee este domingo, con sendas plazas marcadas por un tiempo seco y temperaturas muy frescas, con asiduos visitantes que apuran la compra de bienes y servicios de consumo, y de una atención especial para reponer las despensas domésticas en plena cuesta de enero víspera de la festividad de Reyes.

El amplio recinto de Paiosaco registró en general una excelente feria de huerta de proximidad, con algunas ausencias de tenderos de distribución alimentaria o fruteros en este primer domingo de enero. El tiempo frío y el consumo tiene inclinación en esta época del año por las verduras reparadoras de excesos alimentarios de las Navidades, que están en su recta final.

En general, mucha abundancia de verduras, con opciones de nabizas, grelos, berza gallega y xenos de repollo con precios que oscilaban entre 1 y 3 euros; piezas de repollo desde los 2 euros, similar a la coliflor, en tanto que el brécol se situaba entre los 3 y 4 euros el kilo; los puerros entre 1.5 y 2 euros y las lechugas a 1 euro la pieza. Las variedades de tomates oscilaban desde los 2 hasta los 6,5 euros el kilo; pimiento morrón a 3 y 4 euros; y kiwi entre los 2 y los 4 euros.

Las opciones de manzanas se despachaban en el mismo recinto desde 1 a los 4 euros, las más caras tipo tabardilla, para postres y compotas. Tiempo igualmente idóneo para el consumo de fabas, las de tipo caldo entre 3.5 y 5 euros, en tanto que la pinta se vendía a 7 y 8 euros, y la de fabada, a 8 y 10 euros.

Por otra parte, la modalidad verdina, para cocción con marisco, se vendía a 12 euros en la feria por parte de una tendera de Baldaio. Asimismo, predominaba la oferta de patatas de Coristanco con precios desde 1 a 2.50 euros, la más común, la de piel blanca o roja desde 1.20 hasta 1.60 euros, mientras que las finas cotizaban a 2.50 euros. La docena de huevos, por su parte, se despachaba entre los 4 y los 6 euros en el recinto de Paiosaco. Este domingo también era objeto de atención para regalos los botes de miel, con precios entorno a los 10 euros la unidad.

Por otra parte, las queseras artesanas también tienen foco de interés regalos, con piezas desde 5 a 15 euros, y por peso a 9 y 10 euros. En artículos de planta, coles y repollos, los lotes de un centenar de plantas para reponer el huerto alcanzaban los 14 y 16 euros.

Por su parte, en la pintoresca urbe y capital municipal de Cee lució ayer un dinámico y lucido primer mercado del año. Fuentes municipales detallaron de la participación de 70 puestos ambulantes en el espacio de O Recheo, destacando, textil, calzado, bisutería, alimentación y varios.

La plaza de abastos también estaba abierta con un nutrido grupo de puestos relacionados con la distribución alimentaria en funcionamiento. El sector comercio estaba ayer muy movido por las gentes vecinas y allegados que apuraban las últimas compras de “reis”.La hostelería local, por su parte, en interior y terrazas era un buen refugio, para una jornada seca, pero azotaba el viento. La urbe en general presentaba un aspecto de gran capacidad de negocio.