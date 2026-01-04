Chocolate, roscón y belenes vivientes para recibir a los Reyes más madrugadores

Los Reyes Magos este domingo por el concello de A Laracha Raúl López Molina

“¡Ya vienen los Reyes Magos!”. Así recibían los más pequeños a Sus Majestades que adelantaron su recorrido a este domingo a varios lugares de la Costa da Morte para poder llegar a tiempo a todos los rincones. En esta jornada gélida los Reyes más madrugadores recorrieron varios núcleos de A Laracha, Coristanco, Cabana, Zas y la parroquia carballesa de Bértoa.

Niños y adultos salieron a recibirlos en sus respectivas localidades y a expresarles sus deseos. Además, para combatir las bajas temperaturas, nada mejor que un buen chocolate y roscón, como compartieron los vecinos de Coristanco. En su primera parada en San Paio, ya fueron agasajados con estos manjares para coger fuerzas para el camino. En Valenza, por su parte, fueron recibidos con música con las panxoliñas típicas de estos días. Hoy completarán su recorrido con visitas a la escuela infantil y a las Casas do Maior, así como a las localidades de Cuns, Couso, Xaviña, Oca y Traba.

En Cabana los Reyes Magos compartieron protagonismo con los belenes vivientes que se escenificaron en las iglesias de Borneiro, Canduas, Cesullas y Nantón. También estuvieron en los templos de Cundíns y Corcoesto, en el local social de Anos, en A Mata y Beres. En Corcoesto tenían preparada una gran chocolatada, roscón, dulces y mucha música. Hoy visitarán la escuela infantil y el centro de día, hasta rematar con una gran fiesta en el pabellón.

En A Laracha Sus Majestades también tuvieron que empezar ayer su periplo por Coiro, Soutullo, Santa Margarita de Montemaior, Soandres y Erboedo, donde les esperaban muchos niños con sus peticiones. Este lunes saldrán de A Telleira, con paradas en Cabovilaño, Lemaio, Vilaño, Cruceiro de Lendo, Caión y Paiosaco. Después recorrerán las calles larachesas para rematar en el pabellón del IES Agra de Leborís con una fiesta infantil.

También a varios núcleos de Zas llegaban este domingo los Magos, donde el alcalde, Manuel Muíño, les mostraba el itinerario por las parroquias. Empezaron en San Adrián para seguir por Brandomil, Muíño, San Martiño, Meanos, Roma, Vilar, Loroño y Vilar. Hoy seguirán por los lugares más próximos a la capital municipal, y por la tarde, cabalgatas en Baio y en Zas, con recepciones y chocolatadas en las plazas Jorge Mira y Praza do Concello.

En Carballo Sus Majestades visitaron este domingo la parroquia de Bértoa y concluyeron su periplo en el centro social de Mirón, con una chocolatada para reponer fuerzas. Sin embargo, hoy es el día grande en este concello, donde aguardan con gran expectación a Melchor, Gaspar y Baltasar. Poco antes de las cinco de la tarde llegarán al centro comercial Bergantiños en sus carrozas, que llevarán una figura gigante de globos de colores para realzar todavía más el ambiente festivo.

El recorrido será hacia la Avenida Ponte da Pedra, Rúa Fábrica, Rúa Poñente, Rúa Luis Calvo, Rúa Alexandre Bóveda, Avenida de Fisterra, Rúa Río Anllóns, Avenida da Milagrosa (Parada 1), Rúa do Sol, Rúa Martín Herrera (Parada 2), Rúa Jacinto Amigo, Rúa Desiderio Varela, Rúa Gran Vía, Rúa Doutor Fleming, Avenida de Bergantiños, Rúa Vila de Ordes, Rúa Gran Vía, Rúa Vázquez de Parga, Rúa Valle Inclán, Rúa Colón y llegada a la Praza do Concello entre las 19.00 y las 19.30 horas. En la carpa de la plaza ya habrá animación con Fran Stone a partir de las 18.00 horas, donde se llevará a cabo la recepción oficial.

Los Magos de Oriente recorren la Costa da Morte en diferentes medios de transporte para poder llegar a todos los rincones: en espectaculares carrozas, en tren, en barco o en tractor. En Camariñas llegarán este lunes a bordo del barco Nuevo Miñones, con recepción en el puerto y posterior recorrido por el municipio.

En Mazaricos haciendo gala de concello rural habrá una gran tractorada recorriendo las calles de A Picota a partir de las 17.00 horas. En Cabana eligen el tren turístico como es habitual todos los años. En todos los concellos miran hoy al cielo para que la lluvia permita hacer los recorridos por todas las parroquias.

En Cee, Fisterra y Vimianzo ya empiezan a primera hora para rematar con sus respectivas fiestas por la tarde, con sus respectivas recepciones en el museo Fernando Blanco, la Praza da Constitución y la Praza do Concello. En Muxía ayer hubo baile de Reyes y hoy la tradicional cabalgata, con fiesta final en A Camposa.

En Dumbría visitarán todas las casas de cultura del municipio. En Corcubión harán un pequeño recorrido para rematar la recepción en la Praza de Castelao. En Laxe después de visitar las parroquias acabarán en la Praza Ramón Juega y en Ponteceso en el Recheo. En Malpica estarán en Buño y en casco urbano y seguirán su periplo el martes. En Santa Comba la fiesta será en el recinto ferial.