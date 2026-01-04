Mi cuenta

Bergantiños

Deporte, inclusión y solidaridad en el PeKecrossfit de Carballo

El CCA organizó esta actividad, con la participación de más de un centenar de niños 

Redacción
04/01/2026 21:43
Una de las pruebas en el circuito de la plaza carballesa
Una de las pruebas en el circuito de la plaza carballesa
Raúl López Molina
El I peKecrossfit Inclusivo, organizado por el Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo, acogió este domingo a más de un centenar de niños y niñas en la carpa situada en Praza do Concello. En esta propuesta pionera se combinó deporte, diversión, inclusión y solidaridad. La actividad, dirigida a menores de 12 años, contó con un circuito con pruebas de equilibrio, obstáculos, fuerza, agilidad, saltos y juegos cooperativos, diseñados para garantizar unha experiencia segura, accesible y divertida.

 Además, la entidad beneficiaria, Un Paso Máis, tuvo la ocasión de realizar otras propuestas de sensibilización como fútbol con balones sonoros y antifaces, reforzando así su carácter inclusivo. Las actividades se llevaron a cabo en horario de mañana y de tarde, con diferentes turnos reservados para participantes con necesidades de apoyo y acompañamiento, con ritmos flexibles y una adecuación a las necesidades de cada uno. 

En total se inscribieron 120 participantes, superando las expectativas de la organización, que agradece la colaboración de empresas e instituciones. Para ello se abonó un precio simbólico de 3 euros destinados a Un Paso Máis.

