Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

El paro sube en la Costa da Morte por quinto mes consecutivo

El desempleo creció en casi cien personas en diciembre con respecto al mes anterior, si bien es un 1,7% inferior al de finales de 2024

Rosa Balsa
05/01/2026 19:30
El sector de la construcción es el que más ha reducido el paro en el último año
El sector de la construcción es el que más ha reducido el paro en el último año
EC
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

La Costa da Morte cerró 2025 con una nueva subida del paro –la quinta consecutiva desde el verano–, situándose en 4.820 desempleados, según los datos hechos públicos este lunes por la Consellería de Emprego. 

El paro aumentó en diciembre en casi un centenar de personas con respecto a noviembre, lo que se traduce en un auge del 2,1%, superior al 0,41% registrado a nivel gallego. Aun así, las cifras actuales son mejores que las de un año atrás, cuando se contabilizaban 4.905 desocupados; esto supone un descenso interanual del 1,7%, que se queda cuatro puntos por debajo de la caída media autonómica. 

El desempleo inició en agosto una escalada que se mantuvo hasta diciembre y que a lo largo de este período ha enviado al paro a medio millar de vecinos de la comarca. 

Por municipios, en el último mes el paro ha aumentado en prácticamente la totalidad, con las excepciones de Zas, Cerceda, Dumbría, A Laracha y Santa Comba. La tendencia es a la inversa en comparación con un año atrás, pues casi todos los concellos han reducido su cifra de desocupados con las excepciones de Carballo (+39 personas), Malpica (+4), Cee (+2) y Mazaricos (+27). 

Por sectores, en el último año el mayor descenso lo ha experimentado la construcción, con medio millar de desocupados, un 7,4% menos que en diciembre de 2024. Por el contrario, el sector agrario y pesquero registró un auge de casi el ocho por ciento, con 180 parados.

 En lo que respecta a los servicios, continúan mandando con mano firme en el mercado laboral de la Costa da Morte. Casi el 63% de los parados en la zona pertenecen a este sector, que suma 3.016 vecinos en busca de un puesto de trabajo, un 3,3% menos que un año atrás. En cuanto a la industria, tan solo tiene tres parados menos (775), manteniendo la estabilidad en los últimos meses. Finalmente, otras 349 personas son parados sin un empleo anterior. 

Por géneros, la mayor parte del desempleo en la zona es femenino, con 3.068 mujeres frente a 1.752 hombres. No obstante, en el último año ha sido el paro femenino el que más se ha reducido, con una bajada del 4,2% frente al uno por ciento del masculino. Finalmente, los menores de 25 años apenas representan en cuatro por ciento del total de desocupados. 

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Los erizos interceptados en la isla de A Estrela | cedida

La Guardia Rural sorprende a unos furtivos e incauta 30 kilos de erizos en Corme
Redacción
Los representantes del grupo Feirauto con el alcalde de Zas | cedida

Feirauto entrega en Zas los regalos de la campaña solidaria ‘Un coche, unha ilusión’
Redacción
Fran Gómez, junto a Esther Merino y Miguel Puertas, en Arabia Saudí | Antonin Vincen

Fran Gómez afronta la tercera etapa del Dakar desde la séptima posición
Redacción
Simón Lamas en el partido Bergantiños-Sámano | raúl López

La imprecisión vuelve a castigar al Bergantiños
Laura Rodríguez