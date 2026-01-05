El paro sube en la Costa da Morte por quinto mes consecutivo

El sector de la construcción es el que más ha reducido el paro en el último año EC

La Costa da Morte cerró 2025 con una nueva subida del paro –la quinta consecutiva desde el verano–, situándose en 4.820 desempleados, según los datos hechos públicos este lunes por la Consellería de Emprego.

El paro aumentó en diciembre en casi un centenar de personas con respecto a noviembre, lo que se traduce en un auge del 2,1%, superior al 0,41% registrado a nivel gallego. Aun así, las cifras actuales son mejores que las de un año atrás, cuando se contabilizaban 4.905 desocupados; esto supone un descenso interanual del 1,7%, que se queda cuatro puntos por debajo de la caída media autonómica.

El desempleo inició en agosto una escalada que se mantuvo hasta diciembre y que a lo largo de este período ha enviado al paro a medio millar de vecinos de la comarca.

Por municipios, en el último mes el paro ha aumentado en prácticamente la totalidad, con las excepciones de Zas, Cerceda, Dumbría, A Laracha y Santa Comba. La tendencia es a la inversa en comparación con un año atrás, pues casi todos los concellos han reducido su cifra de desocupados con las excepciones de Carballo (+39 personas), Malpica (+4), Cee (+2) y Mazaricos (+27).

Por sectores, en el último año el mayor descenso lo ha experimentado la construcción, con medio millar de desocupados, un 7,4% menos que en diciembre de 2024. Por el contrario, el sector agrario y pesquero registró un auge de casi el ocho por ciento, con 180 parados.

En lo que respecta a los servicios, continúan mandando con mano firme en el mercado laboral de la Costa da Morte. Casi el 63% de los parados en la zona pertenecen a este sector, que suma 3.016 vecinos en busca de un puesto de trabajo, un 3,3% menos que un año atrás. En cuanto a la industria, tan solo tiene tres parados menos (775), manteniendo la estabilidad en los últimos meses. Finalmente, otras 349 personas son parados sin un empleo anterior.

Por géneros, la mayor parte del desempleo en la zona es femenino, con 3.068 mujeres frente a 1.752 hombres. No obstante, en el último año ha sido el paro femenino el que más se ha reducido, con una bajada del 4,2% frente al uno por ciento del masculino. Finalmente, los menores de 25 años apenas representan en cuatro por ciento del total de desocupados.