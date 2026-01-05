Los Reyes a su llegada al centro comercial de Carballo, donde les aguardaban numerosas personas Mar Casal

Nada puede con la mágica jornada de los Reyes Magos. Ni el intenso frío ni las lluvias intermitentes que cayeron ayer por la Costa da Morte ganaron la partida a la magia e ilusión de este día. Los más pequeños son siempre los que aguardan más expectantes por esta jornada, aunque los mayores también reviven de nuevo la ilusión.

Así, en el recorrido de Sus Majestades por todos los rincones de la comarca no dejan de visitar a pequeños y mayores. Melchor, Gaspar y Baltasar pasaron por la residencia de mayores de Vimianzo, el centro de día de Cabana, las Casas do Maior de Coristanco o la residencia de Fisterra, entre otros lugares, además de los centro sociales de las parroquias, donde les esperaban niños y adultos. La intención de los concellos es clara: no olvidarse de nadie en este día tan especial.

Por la mañana los recorridos de Sus Majestades por las distintas parroquias se mantuvieron según lo previsto, puesto que las lluvias fueron más escasas. A medida que avanzaba la tarde se hicieron más intensas, principalmente en las comarcas de Soneira y Fisterra, lo que obligó a acortar los itinerarios y suspender algunos recorridos. En todos los casos los Magos se desplazaron en llamativos carruajes, atendieron las peticiones de niños y adultos y además de ilusión, repartieron muchos caramelos.

Además, utilizaron medios de transporte muy diferentes por tierra y mar. En Camariñas entraron por mar a bordo del Nuevo Miñones y desde allí siguieron su periplo por todo el concello. Por Mazaricos se movieron en enormes tractores reivindicando de nuevo su carácter rural. En Fisterra por su parte lo hicieron en flamantes coches antiguos mientras que en Cee estrenaban carrozas inspiradas en el Mar de Ardora. En Vimianzo también impresionaron sus carruajes.

En Carballo las cabalgatas iban acompañadas de una figura gigante de globos de colores, realzando el espíritu festivo. En la salida del centro comercial les esperaban cientos de personas, al igual que en la llegada a la Praza do Concello. La lluvia no respetó todo el recorrido, por lo que también tocó ponerse a cubierto. Los paraguas que primero sirvieron para recoger los caramelos de Sus Majestades, después se emplearon para guarecerse de la lluvia. La fiesta acabó con la recepción en la plaza y animación de FranStone.

En Carballo también hubo una recepción especial para los socios de Un Paso Máis, con un sencillo acto en el Pazo da Cultura, alejado del ruido para que la magia de los Reyes llegue en forma de inclusión. En A Laracha tras completar el itinerario pendiente por las parroquias, la fiesta remató en el pabellón del instituto, en una celebración muy concurrida.

Multitudinarias fueron también las recepciones en el museo Fernando Blanco de Cee, con fuegos artificiales incluidos por las calles, y la Praza do Concello de Vimianzo, además de las fiestas que se celebraron por toda la comarca. En Zas hubo dos puntos principales, en la capital municipal y en Baio, al igual que en Malpica y Buño. A varios núcleos de Malpica todavía llegarán hoy los Reyes.

La magia y la ilusión de Sus Majestades llegó igualmente a las localidades de Laxe, al igual que a Muxía, Ponteceso, Corcubión, Santa Comba, Cerceda, Cabana y Coristanco, en estos últimos donde remataron el periplo iniciado el domingo.