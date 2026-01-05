Largas colas en Carballo para comprar la Lotería de Reyes

Las colas eran visibles en todas las administraciones de Carballo Mar Casal

Las administraciones de lotería en la Costa da Morte viven este lunes una jornada frenética para adquirir los últimos boletos para el sorteo de Reyes. En el centro de Carballo hubo largas colas en las tres administraciones durante toda la mañana.

Los clientes confían en que la Lotería de Reyes deje más premios que en la de Navidad, donde sólo hubo boletos agraciados en Baio (Zas) y Fisterra. En el resto hubo que conformarse con terminaciones y pedreas. Las ventas para Reyes fueron muy buenas en toda la zona.