Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Largas colas en Carballo para comprar la Lotería de Reyes

Los vecinos confían en que la suerte sonría en el sorteo del 6 de enero

Redacción
05/01/2026 18:11
Las colas eran visibles en todas las administraciones de Carballo
Las colas eran visibles en todas las administraciones de Carballo
Mar Casal
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Las administraciones de lotería en la Costa da Morte viven este lunes una jornada frenética para adquirir los últimos boletos para el sorteo de Reyes. En el centro de Carballo hubo largas colas en las tres administraciones durante toda la mañana. 

Los clientes confían en que la Lotería de Reyes deje más premios que en la de Navidad, donde sólo hubo boletos agraciados en Baio (Zas) y Fisterra. En el resto hubo que conformarse con terminaciones y pedreas. Las ventas para Reyes fueron muy buenas en toda la zona. 

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Donación Vegalsa Eroski

Vegalsa-Eroski reparte 4.200 kilos de alimentos en su donación solidaria para Reyes
Redacción
Bergan B y Paiosaco, este domingo en As Eiroas

Paiosaco, Club do Mar y Xuventude Laracha avanzan en la competición
Redacción
Soneira-Dumbria femenino

Las favoritas se meten en los cuartos de la Copa da Costa
Redacción
Dumbría y Sofán, este domingo en O Conco

El Sofán elimina al Dumbría, vigente campeón de la Copa da Costa
Redacción