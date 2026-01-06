Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Gran demanda en una excelente dulce ruta del roscón de Reyes por la comarca

Largas colas en Carballo, A Laracha y Coristanco para adquirir este postre

Redacción
06/01/2026 22:29
De ruta por los roscones de Reyes
Panadería Suso, en Paiosaco
M. N.
Como cada año, el tradicional roscón de Reyes endulza los paladares en la Costa da Morte, de la mano de un prestigioso gremio de forneiros, tahonas, panaderos, obradores, confiteros y trabajadores del sector. Resulta difícil calcular con exactitud cuántos roscones han elaborado las panaderías de la zona, pero han sido miles en un arduo trabajo con días e incluso semanas de antelación, no solo para vender en mostrador sino también los que van para surtir a las ciudades y supermercados. 

Por lo general, los confiteros apuestan por lo tradicional a la hora de preparar el roscón, adornado con frutas o escarchas, además del relleno con nata, crema, moka o pistachos. Aun así, hay espacio para la innovación y algunos establecimientos confiteros ofrecen otras alternativas. Es el caso de la panadería Herminia, en A Laracha, que este año ha preparado un ‘panettone galego’, a base de castañas, limón y licor café, así como otro de frutas confeccionado con albaricoque, pera, cedro y uvas pasas. También la confitería carballesa San Luis viene sentando escuela y apostando por originales propuestas de pistachos, pepitas de chocolate, además del tradicional roscón de Reyes. 

En Paiosaco, la panadería Suso ha superado el millar de roscones, para su distribución en su red de establecimientos y en A Coruña y su área metropolitana. A su vez, la panadería Santa Teresa, en Paiosaco, lleva desde el 1 de enero distribuyendo más de dos millares de roscones, de manera especial para una cadena de distribución alimentaria, tiendas y clientes. En A Laracha, A Balsa y Herminia ofrecen un dulce mosaico de posibilidades de una tradición forjada en más de medio siglo de existencia. Ambas registraban largas colas desde temprana hora de la mañana. 

En Carballo, la panadería Alfonso, en Bértoa, es otro de los locales en los que se forman colas, al igual que en su homónimo local de la calle Gran Vía. En un recorrido por el centro carballés hay una amplia oferta y variedad en Forno Novo, San Luis, Sanbrandan, Élida Mesejo (despachó  600 roscones) o PanIgnacio, a los que se suman A Milagrosa y Garcos. Sanbrandan ofrecía como reclamo un rasca y gana en cada roscón para hacerse con mil euros y la opción de encontrar billetes dorados de hasta 15.000 euros. 

De ruta por los roscones de Reyes
Largas colas en Roiser
M.N.

En la ruta por Coristanco destaca la histórica Roiser, donde las colas daban la vuelta al local desde primeras horas de la mañana. La familia Porteiro no daba abasto, con muchos coches en la redonda e incluso en el área de párking y en la estación de servicios anexa. En Ardaña (Carballo), Benigno Andrade es otra panadería histórica que superó estos días los mil roscones y 500 panettones. 

En cuanto a los precios, desde los 6 euros de los roscones más básicos, subiendo a 10, 12, 18, 25 y hasta 40 euros, en función del peso y rellenos. Los más elaborados iban a 18 euros el kilo. Los panettones, a su vez, se vencían entre 15 y 25 euros. 

