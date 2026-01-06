Rechazo vecinal a la central hidroeléctrica reversible de As Encrobas, en Cerceda

Recreación del reparto de las instalaciones Cedida

Las asociaciones vecinales y ambientales de Encrobas (Encrobas Viva) y Meirama rechazan el modelo de la central hidroeléctrica reversible proyectada en el lago de As Encrobas, en Cerceda, al considerar que es incompatible con la transición ecológica.

Ambas entidades presentaron el pasado viernes a los vecinos el modelo elaborado para presentar alegaciones a este proyecto, que se encuentra en exposición pública hasta el 14 de enero y que está promovido por la firma Coventina Renovables.

Según señala a través de un comunicado la asociación vecinal y ambiental de Meirama, en el proyecto se considera la central como una infraestructura consumidora de energía del mix eléctrico, por lo cual “no alineada con los objetivos de la transición ecológica”. Además, esta entidad vecinal y ambiental remarca la “incompatibilidad” del proyecto con otros usos del lago, cuestionando incluso si la concesión de Augas de Galicia “pone en riesgo la calidad de las aguas de Cecebre” y, por lo tanto, de la fuente de abastecimiento de toda la ciudad de A Coruña.

El proyecto se encuentra en exposición pública desde hace un mes por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico después de que la Xunta lo declarase ‘proyecto industrial estratégico’. Se prevé instalar una infraestructura de 440 megavatios con una inversión que asciende a 345 millones de euros.

Las asociaciones vecinales y ambientales animan a todos los particulares a presentar alegaciones, para lo cual pueden informarse a través de las redes sociales de ambas entidades. En la reunión con los vecinos también se recogieron diferentes quejas par parte de vecinos de Meirama sobre las deficiencias en la acometida eléctrica, “una situación difícil de comprender después de tener una central térmica operativa durante más de cuarenta años”, apuntan.