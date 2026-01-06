Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Últimos coletazos de los Reyes Magos en la Costa da Morte

Este martes todavía completaron su periplo por puntos de Malpica, Carballo y Ponteceso

Redacción
06/01/2026 21:39
Recorrido de los Reyes por Brantuas, en Ponteceso, este martes
Recorrido de los Reyes por Brantuas, en Ponteceso, este martes
EC
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Los últimos coletazos de los Reyes Magos por la Costa da Morte se vivieron este martes 6 de enero, el día de su festividad. Aunque el día grande fue el lunes, donde Sus Majestades se encargaron de llevar la magia y la ilusión a todos los rincones de la comarca, ayer todavía visitaban los últimos núcleos que no les había dado tiempo. 

Es el caso de Malpica, donde dejaron para ayer Santiso, Beo, Mens, Barizo y Seaia. En el municipio de Carballo completaron el recorrido por las localidades de Sofán y Cances. En el concello de Ponteceso los Magos visitaron casa por casa las aldeas de Brantuas, Niñóns y Os Ánxeles, de la mano de la Asociación Nosa Señora do Faro. Niños y mayores compartieron con Sus Majestades su propio roscón y chocolate bien caliente para reponer fuerzas. 

Así lo hicieron también en sus caminatas de los últimos días por toda la comarca. En los centros sociales les agasajaban con rosca y chocolate para seguir su periplo, algo que agradecían en jornadas tan frías. El lunes en Coristanco también sacaron pecho con sus productos, bolsas Bonilla con patatas de Coristanco. Lo mismo hicieron en Mazaricos luciendo sus tractores o en Cee con sus carrozas inspiradas en el Mar de Ardora durante las cabalgatas del pasado martes, que fueron muy concurridas en todos los casos, a pesar del mal tiempo. 

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Estado en el que quedó el último vehículo accidentado en la zona

El BNG de Camariñas reitera la necesidad urgente de mejorar la DP-1601
Redacción
Recreación del reparto de las instalaciones

Rechazo vecinal a la central hidroeléctrica reversible de As Encrobas, en Cerceda
Redacción
El partido fue suspendido hace un mes por condensación en la pista del Vila de Noia

El Basket Xiria juega este miércoles el encuentro aplazado ante el Estudiantes de Lugo
Redacción
De ruta por los roscones de Reyes

Gran demanda en una excelente dulce ruta del roscón de Reyes por la comarca
Redacción