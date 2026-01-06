Últimos coletazos de los Reyes Magos en la Costa da Morte

Recorrido de los Reyes por Brantuas, en Ponteceso, este martes EC

Los últimos coletazos de los Reyes Magos por la Costa da Morte se vivieron este martes 6 de enero, el día de su festividad. Aunque el día grande fue el lunes, donde Sus Majestades se encargaron de llevar la magia y la ilusión a todos los rincones de la comarca, ayer todavía visitaban los últimos núcleos que no les había dado tiempo.

Es el caso de Malpica, donde dejaron para ayer Santiso, Beo, Mens, Barizo y Seaia. En el municipio de Carballo completaron el recorrido por las localidades de Sofán y Cances. En el concello de Ponteceso los Magos visitaron casa por casa las aldeas de Brantuas, Niñóns y Os Ánxeles, de la mano de la Asociación Nosa Señora do Faro. Niños y mayores compartieron con Sus Majestades su propio roscón y chocolate bien caliente para reponer fuerzas.

Así lo hicieron también en sus caminatas de los últimos días por toda la comarca. En los centros sociales les agasajaban con rosca y chocolate para seguir su periplo, algo que agradecían en jornadas tan frías. El lunes en Coristanco también sacaron pecho con sus productos, bolsas Bonilla con patatas de Coristanco. Lo mismo hicieron en Mazaricos luciendo sus tractores o en Cee con sus carrozas inspiradas en el Mar de Ardora durante las cabalgatas del pasado martes, que fueron muy concurridas en todos los casos, a pesar del mal tiempo.