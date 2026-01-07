El Punta del Este de Carballo inicia una nueva etapa al sumarse a la cadena Alda Hotels

Vista del hotel Punta del Este de Carballo IG

El hotel Pensua Punta del Este de Carballo inicia una nueva etapa al incorporarse a la cadena Alda Hotels y pasa a denominarse Hotel Alda Carballo. Por su parte, el restaurante ubicado en el mismo lugar en la Avenida de Malpica 125, mantendrá su histórica denominación como Restaurante Punta del Este.

Esta evolución se enmarca en una transición natural “orientada a consolidar el proyecto, impulsar su crecimiento y reforzar su posicionamiento, preservando la esencia que lo ha convertido en un referente local”, tal como indican desde la cadena. El hotel fue fundado en 1981 y gestionado hasta ahora por Chelo Suárez y su familia, siendo todo un referente en la zona, tanto en la parte hotelera como en la de restaurante.

El complejo cuenta con un hotel de 3 estrellas con 48 habitaciones y 90 plazas, además de un restaurante de dos tenedores. La incorporación de Alda Hotels como socio estratégico “permitirá ampliar su visibilidad en los principales canales de venta y acceder a sistemas avanzados de gestión y comercialización, sin renunciar al carácter y la personalidad construidos a lo largo de los años”, subrayan desde la cadena.

Alda Hotels cuenta con más de un centenar de alojamientos en ocho comunidades autónomas, con una amplia experiencia en áreas clave como la comercialización, la optimización de ingresos y la eficiencia operativa, con el objetivo de acompañar el desarrollo del hotel con una visión estable y de largo plazo.

La cadena hotelera nació en el año 2005 en Santiago de Compostela y desde allí se expandió por diferentes lugares de la península. “Afrontamos esta nueva etapa con ilusión y, sobre todo, con gratitud”, señala Alberto Rodríguez Boo, CEO de Alda Hotels. “El punto de partida es un legado de gestión familiar impecable y una reputación construida con constancia”, añade.

Alberto Rodríguez muestra el compromiso de conservar la esencia del establecimiento, manteniendo los servicios que se prestan actualmente en las instalaciones. “Nuestro compromiso es dar continuidad a esa identidad, sumando estructura, tecnología y proyección comercial para que el hotel siga creciendo de forma sostenible”, destaca.

Chelo Suárez por su parte indicó que “este era el momento de buscar un compañero de viaje”. “Hemos tenido la suerte de encontrarnos con los mejores, sobre todo por su capacidad de adaptarse a la realidad de un establecimiento histórico y de referencia en la zona como este. Para nosotros es un orgullo poder decir que ya somos parte de la familia Alda Hotels”, subrayó. Alda Hotels refuerza así su presencia en Galicia y mira con interés hacia Costa da Morte, apostando por proyectos con historia y potencial de crecimiento.