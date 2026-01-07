Las bibliotecas de Carballo cuentan con nuevos dispositivos electrónicos para el préstamo

Los nuevos dispositivos electrónicos para el préstamo en las bibliotecas Cedida

Las bibliotecas de Carballo han recibido su propio regalo de Reyes en forma de dispositivos electrónicos. A partir de ahora, los usuarios de las instalaciones, además de disfrutar de los libros en estas dependencias, podrán llevar en préstamo cuatro dispositivos de lectura electrónica. Los nuevos aparatos disponen de pantallas anti reflejos, de siete pulgadas, que permiten realizar anotaciones y tomar notas en color.

Cuentan con un diseño ergonómico con botones de paso de página, son resistentes al agua, están fabricados con plástico reciclado procedente de los océanos y también permiten escuchar audiolibros, tal como indican desde el Concello carballés. Estos cuatro dispositivos también permitirán a los usuarios acceder a los libros en digital a través de varias plataformas, entre ellas Galiciale, de la Rede de Bibliotecas de Galicia, o Ebibliodacoruna, de la Diputación de A Coruña.

Desde el Concello de Carballo recuerdan, además, las normas que todos los usuarios deben de seguir a la hora de solicitar los nuevos aparatos en las bibliotecas municipales. En primer lugar, deberán solicitar el lector de libros electrónicos en el mostrador de préstamo, además de presentar el carnet correspondiente. El préstamo se realizará por un período de 30 días no renovables.

También recuerdan que la persona usuaria es la responsable del dispositivo y de todos sus accesorios mientras los tenga en préstamo, y tendrá que devolverlos en las mismas condiciones de funcionamiento. En el caso de que se detecte cualquier anomalía en su funcionamiento deberá de comunicarlo cuanto antes al personal responsable de la biblioteca. El usuario también se compromete a respetar en todo momento la legislación vigente sobre propiedad intelectual.