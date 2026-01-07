Ponteceso llevó los roscones de Reyes a los mayores de 90 años

El alcalde reparte los roscones con los Reyes y la concejala de Servicios Sociales

El Concello de Ponteceso mantuvo la tradición de repartir el clásico roscón entre las personas mayores de 90 durante la jornada de Reyes.

El alcalde, José Manuel Mato, y la concejala de Servicios Sociales, Marisé Álvarez, fueron los encargados de acompañar a Sus Majestades de Oriente durante el recorrido por los domicilios de estas personas el pasado martes.

El regidor agradeció la colaboración de Protección Civil y de los Reyes Magos por ayudar a llevar la ilusión a los hogares de estos vecinos.