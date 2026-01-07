Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Ponteceso llevó los roscones de Reyes a los mayores de 90 años

El alcalde y la concejala de Servicios Sociales repartieron los dulces con Sus Majestades 

Redacción
07/01/2026 21:10
El alcalde reparte los roscones con los Reyes y la concejala de Servicios Sociales
El alcalde reparte los roscones con los Reyes y la concejala de Servicios Sociales
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Concello de Ponteceso mantuvo la tradición de repartir el clásico roscón entre las personas mayores de 90 durante la jornada de Reyes.

 El alcalde, José Manuel Mato, y la concejala de Servicios Sociales, Marisé Álvarez, fueron los encargados de acompañar a Sus Majestades de Oriente durante el recorrido por los domicilios de estas personas el pasado martes.

 El regidor agradeció la colaboración de Protección Civil y de los Reyes Magos por ayudar a llevar la ilusión a los hogares de estos vecinos. 

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Xiria y Estudiantes de Lugo, este miércoles en el Vila de Noia

El Xiria, tercero y a un punto del líder tras ganar al Estudiantes de Lugo por 81-71
Rosa Balsa Silveira
La directiva de Un Paso Máis en la presentación de los obradoiros en una imagen de archivo

Un Paso Máis abordará el uso de las pantallas en los obradoiros de familias
Redacción
Vista del hotel Punta del Este de Carballo

El Punta del Este de Carballo inicia una nueva etapa al sumarse a la cadena Alda Hotels
Redacción
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con varios alcaldes y concejales de la comarca, este miércoles en Vimianzo

Salen a licitación las obras de ampliación de la autovía que arrancarán en verano
A. Pérez Cavolo