Tributo a Estopa, París de Noia y música disco en las fiestas de Seaia

La orquesta París de Noia en una de sus actuaciones el pasado verano IG

La localidad de Seaia, en Malpica, celebra este fin de semana las fiestas en honor a San Xulián, que organiza la ACD San Xulián, en colaboración con el Concello. Los festejos comienzan este viernes 9 de enero y se prolongan hasta el domingo con grandes orquestas del panorama musical, tributo al grupo Estopa y música disco.

Las celebraciones abrirán en la verbena de mañana viernes con tributo a Estopa a cargo de Cacho a Cacho, además de las actuaciones de Juan do Tractor, Plan de Fuga y el dj Ariax. El sábado por la mañana habrá pasacalles a cargo de la asociación Carcaxía de Seaia y la sesión vermú correrá a cargo del grupo Ritmo. A partir de las 17.30 horas habrá actividades para los más pequeños, con juegos e hinchables.

La verbena estará amenizada por la París de Noia, el grupo Ritmo y los dj Charlie y Roy. El domingo vuelven los pasacalles con Carcaxía y misa solemne a las 12.30 horas en honor a San Xulián, seguida de la procesión posterior. A continuación habrá sesión vermú con el dúo Matices.