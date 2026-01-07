Mi cuenta

Bergantiños

Tributo a Estopa, París de Noia y música disco en las fiestas de Seaia

Las celebraciones de San Xulián en la localidad malpica comienzan este viernes y rematan el domingo

Redacción
07/01/2026 21:19
La orquesta París de Noia en una de sus actuaciones el pasado verano

IG
La localidad de Seaia, en Malpica, celebra este fin de semana las fiestas en honor a San Xulián, que organiza la ACD San Xulián, en colaboración con el Concello. Los festejos comienzan este viernes 9 de enero y se prolongan hasta el domingo con grandes orquestas del panorama musical, tributo al grupo Estopa y música disco.

 Las celebraciones abrirán en la verbena de mañana viernes con tributo a Estopa a cargo de Cacho a Cacho, además de las actuaciones de Juan do Tractor, Plan de Fuga y el dj Ariax. El sábado por la mañana habrá pasacalles a cargo de la asociación Carcaxía de Seaia y la sesión vermú correrá a cargo del grupo Ritmo. A partir de las 17.30 horas habrá actividades para los más pequeños, con juegos e hinchables.

 La verbena estará amenizada por la París de Noia, el grupo Ritmo y los dj Charlie y Roy. El domingo vuelven los pasacalles con Carcaxía y misa solemne a las 12.30 horas en honor a San Xulián, seguida de la procesión posterior. A continuación habrá sesión vermú con el dúo Matices.

