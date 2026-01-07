Un Paso Máis abordará el uso de las pantallas en los obradoiros de familias

La directiva de Un Paso Máis en la presentación de los obradoiros en una imagen de archivo IG

La agrupación deportiva Un Paso Máis continúa con el ciclo de Obradoiros de Familias, tras el éxito de las anteriores convocatorias. La próxima cita es este sábado 10 de enero, en el Casino de Carballo en horario de 10.00 a 13.00 horas.

El tema será de máxima actualidad, sobre el manejo de dispositivo electrónicos, con el título “Pantallas e comunicadores táctiles”. La entidad apuesta por dotar a las familias con herramientas prácticas que permitan convertir el uso de dispositivos en un aliado para la comunicación y no en una barrera.

En esta jornada participará una reconocida experta en la materia, Dolores María Peñálvez, profesora en la Universidad de Murcia, quien guiará a los asistentes en una formación eminentemente práctica. Desde la organización se recomienda acudir con el propio dispositivo móvil (teléfono o tablet) para trabajar con las herramientas que se utilizan en la vida diaria. En esta jornada también habrá servicio de canguro para las familias asistentes.

Debido a la limitación de plazas, la organización anima a las personas interesadas a formalizar su inscripción lo antes posible a través del espacio habilitado a través de su página web. Con esta iniciativa la entidad ratifica su compromiso por el crecimiento y apoyo integral a las familias, abordando cuestiones de máxima actualidad.