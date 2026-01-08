Cabana retoma los bailes de mayores este domingo con Rocío Pérez

Una sesión de baile en Cabana Cedida

El Concello de Cabana de Bergantiños presentó la nueva programación del Baile de Maiores para el primer trimestre de este año. La primera sesión será este domingo 11 de enero con la actuación de Rocío Pérez, a partir de las 19.00 horas en el centro de mayores de la localidad. Esta propuesta es una de las más exitosas, con una notable afluencia durante todo el año en todos los concellos de la comarca.

La programación continúa el domingo 25 de enero con el Dúo Élite; el 8 de febrero con Mar de Caión; y el 22 de febrero, con Judith Cundíns. El mes de marzo lo abrirá Martín Carrión el día 8, para continuar el día 22 con Rocío Pérez de nuevo. Todas las sesiones son a las 19.00 horas con entrada libre y gratuita. Desde el Concello de Cabana invitan a acudir a estas citas, que tiene como principal objetivo la socialización entre las personas mayores.

Por otra parte, el Concello de Carballo también hizo pública la programación de los Domingos de Baile para este mes de enero.

Tras arrancar el pasado día 4 con Martín Carrión, el 11 de enero amenizará la jornada el dúo Marineda; el día 18, el dúo Nuevo Siglo; y el 25, Martín Reimúndez. Aquí las citas son en el mercado de 18.00 a 21.00 horas.