Bergantiños

El escaparate de Ferretería Fercal, premiado en Malpica

El segundo premio fue para Perruquería Ana Ures y el tercero para A de Visi

Redacción
08/01/2026 21:11
Escaparate de Ferretería Fercal en Malpica
Escaparate de Ferretería Fercal en Malpica
EC
La Concejalía de Promoción Económica de Malpica ha dado a conocer este jueves los ganadores del Concurso de Escaparates de Nadal, en el que se premió la originalidad y la creatividad de los empresarios. El objetivo de la iniciativa es promover el comercio local e incentivar las compras en los establecimientos de proximidad durante la campaña navideña. El jurado acordó conceder el primer premio a la Ferretería Fercal, dotado con 300 euros. 

El segundo premio fue para Perruquería Ana Ures, dotado con 200 euros; y el tercero para A de Visi, que recibirá 100 euros. En este concurso participaron una decena de comercios de la localidad: Elemoba, Perruquería Ana Ures, Fercal, A de Visi, O Botero, A Tenda da Tía Carmen, Óptica Avelino, Doces e Mecos, A Tenda de Vera y Cerámicas Creare. Desde el Concello malpicán agradecieron la participación de los establecimientos por su creatividad y por su esfuerzo para colaborar con esta propuesta. 

También agradecen al presidente de la Asociación San Xulián e y a la presidenta de la Asociación Malpica Felina por su colaboración en el proceso de deliberación del jurado. Por otra parte, el Concello de Malpica promovió de nuevo la campaña Merca Nadal, que se llevó a cabo entre el 19 de diciembre y el 5 de enero, con el mismo objetivo de apoyar al comercio de proximidad. El 14 de enero se realizará el sorteo de las cinco tarjetas de 200 euros para gastar entre los establecimientos adheridos, que fueron más de medio centenar. 

