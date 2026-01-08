Mi cuenta

Bergantiños

Limpieza en las playas de Traba y de Malpica este sábado

La iniciativa forma parte de una jornada de limpiezas simultáneas en enclaves naturales de toda España  

Redacción
08/01/2026 21:38
Vista de la playa de Traba, en el municipio de Laxe
Vista de la playa de Traba, en el municipio de Laxe
EC
Mañana 10 de enero está prevista un jornada de limpiezas simultáneas en enclaves naturales por toda España, que en la Costa da Morte se concretan en las playas de Traba, en el municipio de Laxe, y en Area Maior, en el casco urbano de Malpica. Será a partir de las 11.00 horas con la colaboración con diferentes colectivos ambientales y voluntarios. El principal objetivo de la iniciativa es retirar los residuos de los arenales, además de visibilizar el problema de la contaminación y fomentar la implicación de la cidadanía en el cuidado del entorno y de la propia naturaleza. 

La iniciativa está organizada por Izan Voluntario, un joven comprometido con la limpieza en las playas de A Coruña, que impulsa y coordina esta acción junto a diferentes colectivos. Las personas que deseen participar deberán de enviar un correo a izanvoluntario@gmail.com. En la playa de Traba colabora la asociación Mar de Fábula. 

A la misma hora dará comienzo la limpieza en el arenal malpicán, en colaboración con la asociación Limpocean. Las personas que deseen participar también tienen que anotarse previamente. Después de recoger los residuos serán clasificados.

