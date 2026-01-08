Malpica finaliza la reforma en las Escolas Vellas del CEIP Joaquín Rodríguez Otero de Buño

Resultado de los trabajos llevados a cabo Cedida

El Concello de Malpica ha finalizado las obras de reforma en las Escolas Vellas del CEIP Joaquín Rodríguez Otero de Buño, con una inversión total de 12.600 euros. Los trabajos consistieron en la reforma integral de los baños de la planta baja, el cambio de las ventanas del corredor y de la puerta del comedor.

La concejala de Educación, Noelia Freijeiro, destacó que esta actuación responde “á necesidade de manter en bo estado os centros educativos, garantindo espazos máis cómodos, accesibles e axeitados para o alumnado e o persoal docente”.

Por su parte, el alcalde, Eduardo Parga, afirmó que desde el gobierno local “seguimos apostando pola mellora das infraestruturas educativas, porque investir nos colexios é investir no benestar das familias e no futuro do noso concello”. El Concello recuerda que este tipo de obras forman parte de su compromiso para conservar edificios públicos.