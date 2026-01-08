Mi cuenta

Bergantiños

Noicela prepara la fiesta de Santo Antón de Abade, con la tradicional bendición de mascotas

Será el día 17 de enero en la parroquia carballesa, con misa solemne a las 12.30 horas y posterior bendición 

Redacción
08/01/2026 21:22
La parroquia carballesa de Noicela prepara para el próximo 17 de enero Santo Antón de Abade, una de las celebraciones más peculiares de toda la zona. Como es tradición en los últimos años, habrá misa solemne y bendición de mascotas, a partir de las 12.30 horas. En la fiesta también habrá un puesto solidario de O Legado de Max, para colaborar así con esta entidad. 

Desde el Concello de Carballo se repartirán dispensadores de bolsas para que los dueños de los animales puedan recoger sus excrementos. En los últimos años se nota una gran afluencia de animales de todo tipo en esta celebración. Desde los más numerosos como perros y gatos a otros más extravagantes como burros o cabras.

