Verduras y caldos para paliar los excesos navideños

Un puesto de verduras y patatas en la feria este jueves Mar Casal

La feria semanal de Carballo estuvo marcada de nuevo por las lluvias intermitentes de la mañana, que restó afluencia de gente. Aún así, hubo bastante movimiento para abastecer las despensas domésticas, con mucha predilección por las verduras para paliar los excesos navideños.

Las nabizas y grelos para los caldos fueron muy demandados en esta jornada, con productos de primera calidad, además de la carne para completar el menú. Quesos artesanos, miel, patatas y frutas también tuvieron gran demanda.