Bergantiños

Verduras y caldos para paliar los excesos navideños

En la feria de Carballo fueron muy demandadas las verduras este jueves 

Redacción
08/01/2026 20:47
Un puesto de verduras y patatas en la feria este jueves
Un puesto de verduras y patatas en la feria este jueves
Mar Casal
La feria semanal de Carballo estuvo marcada de nuevo por las lluvias intermitentes de la mañana, que restó afluencia de gente. Aún así, hubo bastante movimiento para abastecer las despensas domésticas, con mucha predilección por las verduras para paliar los excesos navideños.

Las nabizas y grelos para los caldos fueron muy demandados en esta jornada, con productos de primera calidad, además de la carne para completar el menú. Quesos artesanos, miel, patatas y frutas también tuvieron gran demanda. 

