Bergantiños

La Bonoloto dejó un premio de más de 170.000 euros en Casa Pardo de Buño

Fue en el sorteo del 5 de enero, aunque de momento se desconoce el agraciado

Redacción
09/01/2026 20:58
La responsable del establecimiento de Buño con el cartel del premio
Durante estos días, la atención de los juegos de azar giró sobre todo en el sorteo especial de la Lotería de El Niño del pasado día 6, pero un día antes deparó que los bombos dieran a su vez un importante premio en la localidad oleira de Buño en la Bonoloto. Los hechos se registraron en Casa Pardo, emplazada en el denominado empalme de Buño, en el emblemático establecimiento en el término de Malpica de Bergantiños. 

 El premio correspondió a un boleto de las casillas de 5 aciertos y número complementario, que deparan un premio de la cantidad de 173.633 euros. Casa Pardo es un local estanco y de apuestas del Estado que tiene un largo historial en la villa oleira. El edificio pétreo también funcionó como taberna, y es la tercera generación, lastrado por algo más de un siglo de actividad comercial, abierta inicialmente por sus abuelos.

El inmueble es propiedad de Carlos Añón Ceán, junto a su esposa Miriam Diez Labrador, y anteriormente llevaron el mismo negocio los padres de Carlos. Miriam informó que ese día, como casi todos los lunes, suelen registrar una densa actividad, al igual que ocurrió todos esos días. El lugar es frecuente punto de paso hacia Malpica y también hacia Ponteceso. 

En el entorno existen cafés, bares, restaurantes y establecimientos de parada de mucha gente habitualmente. Los propietarios se muestran muy satisfechos por haber repartido este premio, del que por el momento se desconoce su poseedor. Con los datos obrantes pudo haber recaído en un vecino de la localidad o su periferia.

