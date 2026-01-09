La Escola de Avós Educadores llega a Vilaño, en A Laracha

El proyecto Mulleres en Rede, en Vilaño EC

La Asociación Cultural Adro de Vilaño y la Cruz Vermella promueven en esta localidad larachesa el programa Avós e Avoas Educadores, dirigido a todas las personas que tienen nietos de entre 0 y 18 años. La iniciativa está abierta a todo el mundo, aunque no resida en este municipio. Se presentará el día 15 en el centro sociocultural de Vilaño, a las 19.30 horas, con inscripción previa.

Desde Adro de Vilaño aseguran que la iniciativa encaja en los objetivos de la entidad de “construír unha comunidade unida e activa”, además de crear encuentros intergeneracionales. En la Escola de Avós Educadores se abordarán temas como la educación en la infancia, hábitos saludables, la resolución de conflictos, cambios sociales o el uso responsable de las nuevas tecnologías.

Así, podrán adquirir las herramientas necesarias para acompañar mejor a sus nietos, tal como indican desde Adro de Vilaño. En la presentación de la iniciativa estará Gema Moreira, de la Cruz Vermella, quien destacó la importancia de su puesta en marcha en el concello larachés por primera vez. Diego Rama, de Adro de Vilaño, también coincidió en el papel tan importante que desempeñan los abuelos en la crianza, de ahí la apuesta de las dos entidades por este proyecto.