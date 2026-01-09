Los propósitos que nacen con el nuevo año y que no siempre se cumplen

Unos clientes compran libros en la Librería Clarión de Carballo

Una de las dinámicas más habituales en los primeros días del año es escribir los propósitos: objetivos que muchas personas se marcan con el fin de conseguir un mejor desarrollo personal. Entre los más frecuentes están visitar más a la familia, viajar o ahorrar.

Otros muy repetidos incluyen comer mejor y hacer más ejercicio, mientras que aprender nuevos idiomas se ha convertido en un propósito cada vez más popular entre quienes buscan mejorar su formación o adquirir nuevos conocimientos.

Leer más libros, ver series o películas es otro de los objetivos frecuentes de principio de año, una manera de consumir cultura en un mundo que cada día va más rápido. Sin embargo, muchos de estos propósitos, hechos con la mejor intención, no se cumplen y se repiten al año siguiente.

La Navidad es un período de comilonas, dulces y calorías, lo que provoca que muchos pronuncien la mítica frase: “mañana empiezo la dieta” o “el lunes me apunto al gimnasio”, marcando otra de las grandes metas de enero.

Muchos optan por el deporte al aire libre, como salir a correr, mientras que otros deciden apuntarse al gimnasio por su cuenta, es decir, sin un instructor que los guíe, lo que puede aumentar la tendencia al abandono. “Se a xente vai a un ximnasio e non ten adestrador ou unha motivación, adoita abandonar antes”, comenta Damián Espasandín, uno de los responsables de Dafit.

En cambio, muchas personas optan por centros con un servicio más individualizado y personalizado que les ayude a cumplir mejor sus objetivos. Es el caso de gimnasios como Dafit, en Cee, o Start Up, en Ponteceso. “No noso caso, unha porcentaxe moi alta, diría arredor dun 90 %, é xente que comeza continúa”, añade Espasandín.

El ambiente en el Start Up de Ponteceso cedida

El entrenador del centro ceense afirma que el inicio de año sigue siendo una época con más inscripciones, aunque considera que la mentalidad está cambiando: “A xente vaise dando conta de que non é un propósito só de Ano Novo ou dos meses previos ao verán, cando tamén aumenta o interese, senón de todo o ano. Non é cousa de estar parado e comezar o día un; hai abonos constantes e máis regulares”.

Desde Start Up también destacan esa regularidad. “No noso centro o máis habitual son as voltas á rutina; as inscricións de xente nova son poucas”, señalan, aunque esperan que en las próximas semanas se apunte más gente. “Nótanse máis as novas inscricións ligadas aos propósitos a finais de xaneiro ou xa no mes de febreiro”.

No estás solo en tu propósito

La compañía también juega un papel clave a la hora de cumplir los propósitos, ya que ver a personas del entorno con los mismos objetivos refuerza la constancia. “Adoitan manter mellor a rutina os grupos de adestramento, xa que se crean vínculos que fan que uns obriguen aos outros”, explican desde el centro pontecesán.

Además, inciden en que, al tratarse de un servicio más personalizado, la constancia es mayor, ya que también trabajan la motivación y organizan los entrenamientos para garantizar una asistencia mínima.

El perfil de quienes se apuntan a estos gimnasios es bastante similar: personas entre 35 y 50 años, muchas sedentarias y conscientes de la necesidad de cambiar hábitos tras unas fechas de excesos.“Se dan cuenta de que necesitan cuidarse, tanto por salud como por otros factores”, indica Espasandín.

Se a xente vai a un ximnasio e non ten adestrador ou unha motivación, adoita abandonar antes Damián Espasandín, Dafit

Desplazarse de casa tampoco es ya una excusa, los gimnasios virtuales permiten entrenar desde cualquier lugar, siguiendo clases online y programas adaptados al ritmo de cada persona. Aun así, esta modalidad no es lo mismo que acudir presencialmente a un centro y contar con un monitor conocido que supervise el progreso.

Ligado a comenzar en el gimnasio también está el cambio de hábitos en la alimentación. “Ámbalas dúas deben ir da man, mirándoo pola parte da saúde, ambas son necesarias. Xa a nivel máis competitivo, a alimentación xoga un papel importante no rendemento e mellora”, comenta Luz Cousillas, nutricionista en Saluz Nutrición, en Carballo.

En estos primeros días, algunas personas ya han pedido cita e información, aunque Luz señala que cada vez importa menos la época: “Agora importa pouco a época, incluso a finais de novembro e decembro empezou xente. Si que a partir de febreiro se ven máis persoas buscando asesoramento”, lo que puede deberse a que primero optan por ir al gimnasio y después cambiar también la dieta para mejorar su salud y resultados.

La lectura

La práctica de marcarse metas también alcanza al mundo de la lectura. Para los más lectores, o quienes deciden retomar o iniciar la lectura, el principio de año es una etapa de volver a empezar.

Leer los libros pendientes, ciertos autores o clásicos, así como aumentar el número de obras leídas, son algunos de los propósitos más comunes.

La etapa después de Navidad puede ser un momento idóneo para marcarse esta meta, ya que tanto los Reyes Magos como Papá Noel pueden haber dejado bajo el árbol varios ejemplares que están deseando ser leídos, tal y como comenta Eva Cameán de la librería Clarión, que afirma que aumentan las ventas en esos meses.

La propia librera reconoce que ella ya no se marca tantos objetivos: “Conózcome e non o cumpro. O ano pasado marqueime propósitos realistas, como sacar os libros pendentes, ler un ao mes, e nin eses os cumprin ben. Por iso este ano propóñome ler, desfrutar da lectura e punto”.

Compartir, facer comunidade fai que ao mellor leas máis, aínda que só sexa ler a lectura do club Eva Cameán, Librería Clarión

La lectura digital también ha ganado protagonismo. Los ebooks permiten acceder a obras en cualquier dispositivo, facilitando cumplir los objetivos de lectura incluso en los días más ocupados.

Sin embargo, ante este crecimiento digital, todavía hay quienes siguen apostando por el libro físico, disfrutando del tacto de las páginas y de la experiencia de tener un ejemplar en las manos. Muchos lectores combinan ambas opciones, aprovechando las ventajas de cada formato.

Formar parte de un club de lectura también incentiva a cumplir los objetivos: “Compartir, facer comunidade fai que ao mellor leas máis, aínda que só sexa ler a lectura do club deste mes, creo que si inflúe positivamente”, explica Eva. En Clarión cuentan tanto con club presencial como online, con más de 300 participantes.

Aprender un idioma

Finalmente, aprender un idioma es uno de los propósitos más frecuentes. Este objetivo ayuda a cumplir otros fines, como viajar, irse un año de Erasmus, trabajar fuera o simplemente obtener un título oficial. Además de las academias, muchas personas recurren a aplicaciones como Duolingo para iniciarse o mejorar en otra lengua.

En las academias, este propósito es más habitual al inicio del curso académico que a principios de año, explican desde la Academia Pontelingua, en Ponteceso. “Aquí adoitan apuntarse máis a principio de curso que a principios de ano”.

Según el Barómetro de la Comisión Europea, de 2024, los idiomas más útiles para los españoles son el inglés y el francés, coincidiendo con las lenguas más habladas en Europa. “Agora mesmo gran parte do meu alumnado, diría que o 90%, veñen a inglés; as clases de francés seguen sen resultar demasiado atractivas”, señala Laura Martínez, de Pontelingua.

Ya sea con un nuevo idioma, un libro pendiente o la vuelta al gimnasio, los propósitos de inicio de año son una oportunidad para cuidar de uno mismo y retomar hábitos que muchas veces dejamos de lado. Más allá de las listas y objetivos de enero, lo importante es dar el primer paso y comprometerse a mantenerlo a lo largo del año.